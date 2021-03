Der SPD-Bundestagsbgeordneteist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Dort hat er erlebt, wie Parlamentarier Kritik anverhinderten, einige davon von der CDU. In ganz Europa sind offenbar Abgeordneteworden. Seltsamerweise tut die CDU dagegen recht wenig, und die Empörung ist bisher nicht sehr groß. Schwabe wirft der Unionsfraktionsführung im Gespräch mit Sabine am Orde von dervor, dass "sie dieentweder nicht verstanden hat oder nicht aufklären" wolle. "Natürlich ist die Maskenaffäre schlimm, aber auf der anderen Seite sitzenund hoffen, dass der Europarat ihnen zu Hilfe kommt. Und diese Leute tun das Gegenteil davon und lassen sich dafür schmieren. Das ist, was Abgeordnete dem deutschen Parlamentarismus antun können."Ebenfalls in der berichtet Barbara Oertel überin Aserbaidschan - und die Unterdrückung des Protests dagegen: "Gewaltsames Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Demonstrationen regimekritischer Kräfte ist in Aserbaidschan Routine. Der autokratische Staatspräsident Ilham Alijew und sein Klan haben die Südkaukasusrepublik mit zehn Millionen Einwohnern, die mehrheitlich muslimisch sind, seit 2003. Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. NGOs, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, haben jedoch noch gegen ganz andere Widerstände zu kämpfen. Ihre Forderungen stoßen auch inimmer noch auf Unverständnis bis hin zu totaler Ablehnung."Diescheint unter anderem bei demmanifest zu sein. In derschreibt Reinhard Veser, dass dem CDU-Bundestagabgeordneten Axel Fischer und der verstorbenen CDU-Abgeordnete Karin Strenz vorgeworfen wird, "als Teil eines ganzen Netzes von Parlamentariern aus mehreren EU-Staaten daran mitgewirkt zu haben, dass in der Parlamentarischen Versammlung des Europaratsund Abstimmungen so beeinflusst wurden, dass in Resolutionenund Wahlmanipulationen in dem Land im Südkaukasus blockiert oder wenigstens abgemildert wurde."Schön auch diese Meldung derüber den CSU-Politiker: "Der Rechtsanwalt und CSU-Politiker Peter Gauweiler hat während seiner Zeit im Bundestag als Anwalt Beraterhonorare in Höhe vonbeim Milliardär August von Finck abgerechnet. Gauweiler schickte von 2008 bis 2015 regelmäßig Rechnungen über ein '' an Finck."Zwischen derund dem Staat herrscht "praktisch ein", schreibt Andrej Kolesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum in dermit Blick auf dieder vergangenen Monate. Dazu komme der "Kampf gegen die, den all diese Proteste und jede Aktivität der Zivilgesellschaft aus dem Gleichgewicht bringen. Der '' blendet schlechte Nachrichten über die russische Führung aus - ein psychologischer Schutzmechanismus. Vermutlich deshalb stieg nach den jüngsten Protesten der Anteil der Menschen, die, von 50 auf 56 Prozent; das sagen jedenfalls die Zahlen des Lewada-Zentrums, eines unabhängigen Meinungsforschungsinstituts. Der wichtigste Oppositionelle stört offenbar das Weltbild der Konformisten, die sich als Mitte der Gesellschaft verstehen. (…) Solch ein 'Mann der Mitte', der die Behörden nicht mag, aber ihnen gehorcht und sein Misstrauen gegenüber allem Liberalen äußert, widersetzt sich der modernen Zivilgesellschaft. Er bleibt die, weil er, wenn er ins Wahllokal kommt, mechanisch das Ritual der Loyalität erfüllt und für die regierende Klasse stimmt."Diein Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben den Trend, der unter dem Slogan "" gefasst wird, bestätigt, meint der Politikwissenschaftler Emanuel Richter im Aufmacher des-Feuilletons. Er befürchtet "eine": "Es entsteht der falsche Eindruck, dass bei der Wahl unmittelbar über die Besetzung exekutiver Spitzenämter abgestimmt wird. Der zwischengeschaltete Wahlakt im Parlament gerät ins Hintertreffen. Das Parlament als das Repräsentationsorgan des Volkswillens wird zum Erfüllungsgehilfen herabgestuft. Die Tendenz zur Personalisierung behindert damit die programmatische Profilierung der Parteien und die Würdigung der Parlamente als Organe, in denen wichtige Entscheidungen getroffen werden, unter anderem über die Regierungsbildung. Das passt zur Beobachtung einer schleichenden. Die Regierungen reißen zu viel gesetzgeberische Macht und Entscheidungshoheit an sich, während die Parlamente zuentwertet werden. Die politischen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung haben dafür einen drastischen Anschauungsunterricht geliefert."