Ein wunderschönes Liebeslied an den von seinen Mitgliedern getragenen singt Hans-Joachim Müller in: "In Zeiten, in denen die Kunstwelt mit Inbrunst auf den Markt starrt und Sammlermuseen den Geschmack der gesellschaftlichen Eliten spiegeln, klingt es fast ein wenig romantisch, wenn man daran erinnert, dass es einmal die Kunstvereine waren, die die Wege der Kunst nicht nur nachgezeichnet, sondern mehr nochhaben. ... Bei den Durchsetzungskämpfen der Avantgarden zu Beginn des 20. Jahrhunderts verhielten sie sich meist defensiv oder zögerlich. Und ihre große Zeit begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie sich unter neuen Vorständen und Direktoren mehrheitlichschlugen und sie auch jenseits der Landesgrenzen suchten. Plötzlich brach sie überall auf, diese ansteckende Neugier auf internationale Entwicklungen. Ein unschätzbares Gut in der provinziellen Kultur der 50er-Jahre. Es war kein Museum, es war derin Düsseldorf, der 1961zeigte. Von nun an musste, wer sich informieren wollte, immerzu auf den Beinen sein."Im Interview mitskizziert der Kurator, neuer Direktor des Münchner Hauses der Kunst, welche Richtung er mit dem Museum einschlagen will: "Irgendwann im vergangenen Jahr gab es diesen Moment, als alle plötzlich wieder davon schwärmten, wie schön es sei, wenn man vor einem Werk stehe und sichhingebe. Das hat mich aufgeregt. Seit so vielen Jahren kritisieren wir die modernistische Konvention, die das Werkund in die Schachtel des White Cube steckt. Wir wollten den Werkbegriff verflüssigen. Und jetzt sollen wir wieder davor stehen und uns hineinversenken? Wir brauchen alle Sinne für die Kunst, es geht darum, wie wir uns bewegen, was wir riechen, was wir hören.sind keine Störung, es gibt das Spiel des Lichts, und das Gebäude selbst ist da, mit all den Wasserleitungen, die pumpen. All das ist doch auch wahrnehmbar."Weiteres: In derberichtet Catrin Lorch über das geplantein Hongkong. Besprochen werden eine-Retrospektive im Bank-Austria-Kunstforum in Wien ( Standard ) und die Ausstellungen "in Toscana" sowie "Henry Moore. Il disegno dello scultore", beide im Museo Novocento in Florenz (