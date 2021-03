Lauter Potenzial: die Klasse von Herrn Bachmann

im-Wettbewerb gezeigte, fast vierstündige Dokumentation "Herr Bachmann und seine Klasse" über einen Lehrer und seinen engagierten, auch mal mit Hard Rock unterfütterten Unterricht in einer Klasse, deren Schüler fast ausschließlich aus Familien mitstammen, entpuppt sich als echter Festivalliebling:-Kritiker Andreas Busche bescheinigt dem Film beste Bären-Aussichten. "Die Pädagogik von Speths Film erklärt sich eher implizit, in der Pragmatik des Erziehers, an dem einverlorengegangen ist." Er "will aus den Kindernmachen, inklusive Mathe und Grammatik - und nicht zuerst gute Deutsche. Genau deswegen gibt es gerade auchim Jahr 2021." Auch Anke Leweke ist aufentzückt: "Dieser Film verwandelt einen Klassenraum in eine Weltbühne, macht die Schülerinnen und Schüler zu Stars auch ihres eigenen Lebens." Und Patrick Wellinski schwärmt im: "Die, die Regisseurin Maria Speth mit ihrer klugen Kamera einfängt, ist eine der Perspektive: Herr Bachmann sieht in seinen Schülern nicht die Probleme,."Für was gibt es bei der Berlinale eigentlich noch fragt sich aufDunja Bialas, der es immer willkürlicher erscheint, unter welchem Binnen-Label das Festival einen Film präsentiert: "Alles wird schön in der Horizontale gehalten, ist permutativ, als Sektion,. Allerdings kann ich nun auch im zweiten Jahr der neuen Berlinale-Leitung und nach drei Tagen Sichtung beim besten Willen nicht sagen, was diesein könnten, die Filme auf die verschiedenen Sektionen zu verteilen. Cristina Nord hatte als neue Forumsleiterin letztes Jahr gleich zwei Filme vonim Programm, diesmal läuft er im Wettbewerb , auch wenn ich ihn mir im Forum ebenfalls sehr gut hätte vorstellen können. Für den Wettbewerb ist er eigentlich- falls das ein Kriterium sein sollte."Mehr von der Berlinale:-Kritikerin Cosima Lutz berichtet von reicher Ausbeute auf diesem Festival: "errichten und erkunden auf dieser Berlinale so auffallend oft, dass einem beinahe schwindelig werden könnte." Bert Rebhandl berichtet in dervon seinen Streifzügen durch die, die die Berlinale auch in diesem Jahr flankiert (und deren Filme online auch vom Publikum gesehen werden können). Kathleen Hildebrand ( SZ ), Dominik Kamalzadeh ( Standard ) und Daniel Kothenschulte ( FR ) führen durch die Filme des Wettbewerbs der letzten Tage. Andreas Kilb spekuliert in derüber die Bären, die heute bekannt gegeben werden - und könnte sich eine Auszeichnung für "Ballad of a White Cow" des iranischen Regieduosundziemlich gut vorstellen.Weitere Artikel: Angelika Nguyen erinnert imdaran, dass zwar in der BRD unter der Regie vonein Film überentstehen konmte, in der DDR hingegen nicht.