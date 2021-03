Für die Daten dieser Bilder von Beeple wurden bei Christie's schon dreieinhalb Millionen Dollar geboten (die Auktion läuft noch bis 11. März)





Es ist einfach fantastisch, wie es manchen Leuten immer wieder gelingt, reichen Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, selbiges abzuknöpfen. Das Internet bietet da ganz neue Möglichkeiten. Man kann jetzt nämlich, erzählt Kolja Reichert in der. "Die Technologie, die es möglich macht, heißt NFT,, etwa: nicht austauschbare Zeichen. Bitcoin und andere Kryptowährungen basieren auf Token, die so austauschbar sind wie Bargeld. NFTs basieren auf Token, diesind wie ein Pass. Oder ein Kunstwerk. Obwohl sie Daten sind, kann man NFTs nicht kopieren. Dafür sorgt der nicht manipulierbare Code der Blockchain, in dem jedes Element mit allen anderen zusammenhängt. NFTs sind also, die von keiner zentralen Stelle beglaubigt werden müssen. Ihren Besitzern steht es offen, ob sie sich hinter der Zahlenkette ihrer digitalen Geldbörse verstecken oder sich ihrer Verkäufe. Die meisten entscheiden sich für Letzteres." Aber klar.In dergeht Hanno Rauterberg dem Phänomen NFT anlässlich einer Versteigerung bei Christie's nach. Das ganze erinnert ihn an die Zeit als man Kunst aus den Kirchen in die neuen Museen holte. Das veränderte die Kunst, Gott blieb zurück, die ästhetische Bedeutung trat in den Vordergrund: "Begreift man die Blockchain als ein Museum unserer Gegenwart, kehrt sich der Vorgang um: Die Bilder, die im Internet vor allem als Symbole fungierten, gewinnen hier, in der digitalen Sonderzone, eine, die sie auf einem Instagram-Account nicht besitzen. Diese Eigentlichkeit liebäugelt mit der Idee des Ewigen, und diese Idee ist es wohl, die manche Menschen dazu bewegt,sehr reale Dollarmillionen zu bezahlen. Mit ihrem Geld partizipieren sie an der verheißenen Ewigkeit, das ist der eigentliche Clou der neuen Technik. Als Käufer werden sie ebenso in der Blockchain eingeschrieben wie der Künstler und erscheinen damit, auf immer gebunden, an die Chain gekettet, könnte man sagen."Um das überlegt Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des Wiener Museums für angewandte Kunst,zu zeigen, erzählt er im Interview mit dem: "Ich habe nichts gegen Blockbuster-Ausstellungen, aber sehr wohl etwas gegen ein System, in demdauernd in der Welt mit teuren Kurierbegleitungen herumreisen. In einer digitalisierten Welt muss man sich fragen, ob man bei jeder Retrospektiveaus zwanzig verschiedenen Ecken der Welt zeigen muss. Reproduktionen sind heute von einer. Das bestimmende Thema unserer Zeit ist die von mir so genannte 'Klimamoderne', daran müssen wir uns auch im Museumsbereich orientieren."