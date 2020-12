Anupama Kundoo: Wall House in Auroville, 2000. Foto: Louisiana Museum

Als Wunderkammer voller Schneckenhäuser, Blätter und Gesteinsarten feiert Ulf Meyer in derdie Ausstellung "Taking Time", mit der das dänische Louisiana Museum of Modern Art die indische Architektinwürdigt. Kundoo ist in Architektenkreisen bereits ein Star, weiß Meyer, ihr erstes Haus baute sie in der Hippie-Stadtaus Blättern und Ästen: "'Gebrauchstauglichkeit muss weder Gefühl noch Schönheit ausschließen', sagt sie und erschließt sich die Schönheit aus der Materialität und der Herstellung. Ihr Interesse an Bautechnik und Innovationen steht aber gestalterisch nie im Vordergrund. Vielmehr bemüht sie die Kulinarik wiederum als Beispiel, wenn sie sagt: 'Wenn mankocht, sollte kein einzelner Geschmack besonders auffallen. Es geht darum,.' Kundoo entwickelt Bautechniken, die allein auf die verfügbaren Materialien und Fähigkeiten in situ zugeschnitten sind. Was sie lange ausklügelt, wird dann schnell gebaut."Fasziniert blättert -Kritiker Alex Rühle durch den Bildband "été", in dem die beiden Fotografenunddie französischen Skizentren im Sommer zeigen, wenn der Schnee geschmolzen ist und die Orte wieder auf 1500 Einwohner geschrumpft sind: "Flaine zum Beispiel. Hochhäuser, vorfabriziert und vor Ort montiert. 2000 Hotelbetten. 4000 Ferienwohnungsbetten. 1000 Betten für das Personal. Restaurants, Geschäfte, ein Kino, eine Kirche, ein Centre d'art. Tennishalle, Schwimmbad, Kegelbahn. Alles so kompakt wie in einer Innenstadt. Und als Höhepunkt La Flaine,Hotel, das spektakulär über eine Felswand kragt und heute zu den monuments historiques zählt. Bei Unverzart und Schels wirkt es, als sei eine brutalistische Version deran Bord in den Granithang gekracht. Wenn, dieser geniale Zivilisationskritiker, sich je dazu entschlossen hätte, 'Mon Oncle' zum Skifahren zu schicken, er hätte ihn in einem dieser Kästen absteigen lassen um dann zu zeigen, wie er in derverloren geht."