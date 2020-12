Letzte Woche beschloss die Bundesregierung ein, für das sie eine Milliarde Euro bereitstellt und insgesamt 89 Maßnahmen vorsieht. Eine davon ist eine noch intensivere Förderung des vongeleiteten "Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung" ( Dezim ), dessen jetzt schon ansehnliche Ausstattung von bislang 6,8 Millionen Euro weiter verbessert werden soll. In einer Presseerklärung (hier als pdf- Dokument ) äußert sich das Institut erfreut, mahnt aberan. Foroutan schreibt: "Um die Forschung zu Rassismus in Deutschland zu stärken und dieses Forschungsfeld an deutschen Hochschulen zu verankern, müssengeschaffen werden., das sich allen zentralen Belangen unserer Einwanderungsgesellschaft widmet, wäre ebenfalls ein echter Meilenstein gewesen. Hier gibt es nochfür die nächste Bundesregierung." Die Bundesregierung erläutert ihr Programm ebenfalls in einem pdf- Dokument In derübt die Historikerin und Migrationsforscherin scharfe Kritik am Begriff "struktureller Rassismus". Der, meint sie, ist nur Teil einer Appeasementpolitik,für seine Existenz gibt es so gut wie nie. "Der Begriff struktureller Rassismus dient dazu, staatliche Interventionen alszu begründen. 'Rassismus' erfüllt dabei eine moralische Funktion; 'strukturell' wird verwendet, um Rassismus auf eine abstrakte - und damit- Ebene zu verlagern. Solange Rassismus konkreten menschlichen Handlungen zugeordnet werden kann, ist er belegbar. Lassen sich solche Handlungen nicht in hinreichend großer Zahl nachweisen, entfällt der moralische Druck auf die Institutionen, sich für die Ziele der Aktivisten zu öffnen. Der strategische Vorteil eines Rassismusbegriffs, der nicht von individuellen Handlungen abhängig ist, liegt auf der Hand."Die meisten Bürger sind fest überzeugt, sich an die Corona-Regeln zu halten. Wenn man genauer hinguckt, stimmt das jedoch nicht, notiert Werner Bartens in der: Hier die, die sich mit Freundinnen zum Kaffee trifft, aber nur mit "Gerda, Elvira und Marlene, die". Dort das Dorf, in dem "jeden Abend Party" ist, weil auf dem Land, "da kennt man sich. Da kann man. Und wer sich vertraut, steckt sich nicht gegenseitig an, oder? Blöd nur, dass sich das Virus von ländlicher Idylle nicht abhalten lässt. Wer sich zuletzt die Kreise mit der höchsten Inzidenz eingeprägt hat, kann demnächst bei 'Stadt Land Fluss' mit Ortsnamen wieoderpunkten." Besser fahren Depressive, lernt Bartens: "Sie bewerten ihre Infektionsgefahr als höher als die Nicht-Depressiven. Dieser Sadder-but-wiser-Effekt besagt, dass Traurige oftmals klüger sind und zu einer realistischeren Einschätzung der Realität kommen. Für den Kampf gegen die Pandemie ist das eine geradezu trübsinnige Pointe: Diein Zeiten der Seuche könnte dabei helfen, sie besser zu überstehen."