"Solange..." Foto: Katharina Cibulka

Die Künstlerin hat eine neue Baustelle für ihre Interventionen gefunden, freut sich Katharina Rustler im. Über dem Künstlerhaus am Karlsplatz prangt jetzt ein besticktes Transparent mit der Botschaft: "As long as the hope we spread is stronger than the fear we face, I will be a feminist.": "Anders aber als bei ihren bisherigen feministischen Baustellen-Installationen, in denen sie gesellschaftliche Missstände viel konkreter angesprochen hatte - wie beispielsweise 'As long the art market is a boy's club, I will be a feminist' auf dem Gebäude der Akademie der bildenden Küste -, ändert sich der Tonfall bei der neuen Intervention. Und wendet sich in eine hoffnungsvollere Richtung. 'Diefordern uns alle maximal. Das Attentat in Wien erschüttert mich zutiefst. Angesichts dessen, was wir in diesem Jahr durchleben, ist es mir, einezu stellen', erklärt Cibulka."Auf Seite 3 derbefasst sich Renate Meinhof noch einmal mit denauf der Museumsinsel. Die Museen sind noch immer betroffen von der Missachtung öffentlicher Kunst; das LKA ermittelt ohne konkrete Spuren, wie etwa der Ermittler René Allonge einräumt: "Im Fall der Öl-Anschläge ist der Erfolg bis jetzt ausgeblieben, und das treibt ihn um. Die 'Begehungsweise' der Orte und das Spurenbild seien in allen drei Fällen vollkommen gleich. Kein 'massiver Auftrag' sei das,. Zögerlich sei der Täter vorgegangen, immer in der Furcht vor Entdeckung. '', sagt René Allonge, 'das Skrupellose. Hier ist ein ängstlicher Typ umhergezogen.'"Weiteres: Sonja Zekri schreibt in derzum Tod der Kunsthistorikerin, die als Direktorin des Puschkin-Museum wie selbstverständlich die Kunstschätze verwahrte, die die Rote Armee aus Deutschland mitnahm: "Deutschland habe der Sowjetunion, Schlösser und Paläste und Kirchen vernichtet, von Menschen ganz zu schweigen, da sei die Beutekunst nicht mehr als eine Kompensation." Im verabschiedet Frank Herold die "". In derbetont Kerstin Holm, dass sich Antonowa um die Kunst in der Sowjetunion sehr verdient gemacht habe: "In der Breschnew-Zeit war Irina Antonowagewesen." meldet mit, dass Athens schönes Benaki-Museum mit einer Online-Auktion gestifteter Kunstwerke um seinen Erhalt kämpft. In derporträtiert Brita Sachs die Schmuckkünstlerin, die statt mit Gold, Silber und Rubinen mit Narrengold, Eisen und Granat arbeitet.Besprochen werden der Bildband "Accidentally" ( ZeitOnline ) und die Ausstellung "" im Madrider Prado Hyperallergic ).