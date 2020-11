-Serie "Bir Başkadır - Acht Menschen in Istanbul" über den Alltag in der türkischen Hauptstadt hat sich als Publikumshit so ziemlich zwischen alle Stühle gesetzt, stellt Ömer Erzeren in derfest: Zu den Kritikern zählen "Linke und Feministinnen, konservative Moslems und Säkulare. ... 'Eine große Niederträchtigkeit', titelt die islamistische Zeitung. Sie verurteilt den Angriff auf die 'nationalen und geistigen Werte' und fordert die türkische Zensurbehörde auf, einzugreifen. Einesowie lesbische Beziehungen waren wohl zu viel des Guten. Andere wiederum loben die-Produktion, weil sie gegen die Islamophobie Partei ergreife. Ein 'Anti-Feminismus reloaded', resümiert jedoch eine andere Autorin. Während eine anderezu erkennen glaubt. Die Säkularen würden verspottet, kritisieren die einen, während andere Säkulare meinen, die Serie bringe das Thema Islam und Kopftuch auf den Punkt."Jan Feddersen spricht für diemit Björn Koll über die Geschichte dessen Filmverleihs , der sich seit den 80ern auf den Vetriebspezialisiert hat. Die Lage des queeren Gegenwartskinos in Deutschland sieht er in diesem Jahr mit den Spielfilmen "Futur Drei", "Kokon" und "Neubau" und den Dokumentarfilmen 'Im Stillen laut' und 'Rettet das Feuer' inhaltlich gut aufgestellt, aber finanziell prekär: "Bedenklich ist natürlich, dass die beiden Dokumentarfilmeund auch ohne Förderung entstehen mussten und dass auch 'Futur Drei' mit 120.000 Euro aus Niedersachsen und dann noch mal 20.000 aus Hamburg höchst prekär finanziert wurde. Geld gibt es in Deutschland in der Regel halt. Und wenn da ein studentisches Kollektiv kommt und sagt, sie erzählen vom queeren Heranwachsen eines Einwanderersohns, winken alle ab."Weitere Artikel: In derresümiert Bert Rebhandl das in diesem Jahr unter neuer Leitung, aber online stattfindende , das sich ambitioniert "an den Maßstäben vonmisst". Kommende Woche wird90, was sich zumindest den TV-Programmen aber eher nicht entnehmen lässt, seufzt Rüdiger Suchsland auf: "Früher wären die Godard-Filme in einer Reihe im Fernsehen gelaufen." Für blickt Matthias Kalle auf die filmische Darstellung desim Wandel der Zeit.Besprochen werdenundan diesem und am nächsten Sonntag ausgestrahlter Doppel-"Tatort", mit dem die ARD das 50-jährige Bestehen ihrer Krimi-Reihe feiert ( FR Filmdienst ),"Licht und Schatten. Kinotagebuch 1929-1945" ( Dlf Kultur ), das vongeschriebene, von Arte online gestellte Krimi-Drama "Das Verhör in der Nacht" (online nachgereicht von der FAZ ) undauf DVD veröffentlichter "Der wunderbare Mr. Rogers" mit SZ ).