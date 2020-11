In der stellt Alexander Mendenam Dortmunder Schauspiel vor, die Intendantin. Im Sommer, mitten in der Pandemie hat sie ihr Amt angetreten, in dem sie mehr Diversität auf der Bühne durchsetzen will. Aber erst mal ist siegeworden: "Mit einnehmender Begeisterung erzählt Wissert von Menschen, die sie in der Fußgängerzone begrüßt hätten ... Einmal sei sie essen gewesen und habe ihr Geld vergessen: 'Ich sage, ich gehe schnell und hole welches, ich lasse Ihnen meinen Führerschein da. Und der Mann meint:! Man hat mir erzählt, wer Sie sind. Kommen Sie einfach irgendwann vorbei. Und ich denke: Alter, das ist hier wirklich ...' Sie lässt den Satz offen ausklingen, fügt allerdings an, dass es sich anders anfühle als in ihrer Geburtsstadt. Dort werde ihre Mutter, die seit vierzig Jahren dort lebe, von manchen noch immerbetrachtet, die 'irgendwann doch noch mal zurück ins Saarland zieht'."Dramaturg Bernd Feuchtner ist sauer auf das Virus, die Politik und die Theatermacher. Im warnt er : "Wenn nun auch im Dezember nichtnach funktionierenden oder eben nicht funktionierendender einzelnen Veranstalter entschieden wird, wird es im Jahr 2021 dunkel. Mit der Kultur fährt auch die Bildung in den Graben, obwohl sie die wichtigste Investition in die Zukunft ist. ... Die Theater müssen sich aber auchfassen. Schaut man in das letzte Jahrbuch des Bühnenvereins, so haben die deutschen Opernhäuser seit dem Jahr 2000. Und blickt man noch weiter zurück, dann hat sich im deutschsprachigen Raum die Zahl der Opernaufführungen von 14 000 in der Spielzeit 1965/66 bis zur Spielzeit 2018/19 auf 7000. Wenn das kein Grund ist, die Repertoirepolitik zu überprüfen."Weiteres: Die streamt heute abend ab 18 Uhr"Corona-Passionsspiele" vom Schauspielhaus Zürich, ab 20 Uhr kann man auch mit dem Regisseur chatten. Besprochen werdenInszenierung von Nestervals Game-Theaters "Goodbye Kreisky" am Brut Wien ( nachtkritik Standard ), Philipp Jeschecks Inszenierung von Petra Maria Kraxners Stück "Alter Ego" im Tiroler Landestheater, ebenfalls im Stream ( Standard ).