In Paris zeigen die Modedesigner gerade ihre, zumeist online. Navaz Batliwalla haben besonders die Kollektionen für Berloti und Loewe gefallen, erzählt sie in ihrem Blog. Fürließ sich Designervon den Arbeiten des, seinem Umgang mit Farben und Texturen inspirieren. Die Prints, die Assche inzeigt, in dem er sich auch mit Rochefort über die Zusammenarbeit unterhält, sind wirklich fantastisch!Gut gefallen hat Batliwalla auchShow für: "Andersons Herrenkollektion ist wunderschön ohne den 'Lärm' des Showbusiness. Sie zeigt Ankläge an, die in architektonische Formen übersetzt wurden, die auf Schaufensterpuppen in einer ruhigen Studioumgebung ausgestellt wurden. Das funktioniert gut, aber noch besser, wenn man die dazugehörige Erklärung hat. Die Trenchcoats und Shibori-Stücke sind meine Favoriten, zusammen mit den Taschen. Ich dachte zuerst, dies sei die Vorkollektion der Frauen, was zeigt, dassirgendwie sinnlos ist." Hier daszu Loewe, in dem Anderson auch seine Ideen erklärt:Wenn wir schon mal über Architektur in der Mode reden, sei auch noch auf die Kollektion vonhingewiesen, die sich von Parco dei Principi Hotel in Sorrento inspirieren ließen. "Oft waren die Verbindungen einfach kosmetischer Natur", meint in derLuke Leitch: "dieim Hotel waren hübsche Ergänzungen für einen Seidensarongs, einen gerippten 'Neoprenanzug' (der mit einem urkomischen kleinen Surfbrett gemodelt wurde), für Bademäntel, Hosen und Hemden. Komplexer war die Reproduktion in voll proportionierten Strickpullovern oder anders gewaschenen Patchwork-Teilen auf Jeans.war kein Neubau, sondern um ein bereits bestehendes Gebäude aus dem 17. Jahrhundert herum gebaut worden, das sich ebenfalls in den mediterranen Kontext einfügen sollte, daher die blauen Fliesen. Heute haben Dolce & Gabbana etwas Neues aus der bereits bestehendengemacht, indem sie breite Hosen mit gefältelter Rückseite als Grundlage für schlanke Jacken vorschlugen, deren Abnäher mit Stecknadeln markiert waren."Hier die ganze Kollektion . Und hier das Video:Außerdem: In der stellt Tal Leder das israelische Modelabel Palta vor, dasentwirft.