Für die NZZ porträtiert Thomas Schacher die Komponistin Cécile Marti, die ursprünglich Geigerin war, dann aber wegen einer Lähmung die Profession wechseln musste. Seit einiger Zeit hat sich mit der Bildhauerei eine weitere Kunst als Tätigkeit und Inspiration dazu gesellt: "Vormittags ersinnt sie feine Klänge, nachmittags bearbeitet sie sozusagen grobe Klötze. Und in drei neueren Werken kombiniert sie die beiden Künste sogar miteinander. Das neuste Werk dieser Serie heißt 'Five Stages of a Sculpture'. Es wurde im Februar 2020 am Festival "Présences" in Paris uraufgeführt. Die Besetzung verlangt zwei Solobratschen, ein Instrumentalensemble - und fünf weiße Marmorsteine. Die Steine stellen den Prozess des Formwerdens in fünf Stationen dar, die Musik zeichnet diesen Prozess wiederum klingend nach." Eine weitere ihrer Skulptur-Kompositionen kann man hier hören.



Die Frauen rücken im Dirigentengeschäft endlich auf sichtbare Positionen, freut sich Ljubiša Tošic, der im Standard einen Überblick über die wichtigsten Protagonistinnen verschafft. Beim Nachwuchs gebe es aber noch einiges zu tun: Dirigierstudentinnen bilden die Minderzahl an den Universitäten, das Risiko, nach dem Abschluss nicht in den Beruf zu kommen, sei bei Frauen derzeit noch größer. "So würde es im nächsten Studienjahr erstmals in der Geschichte der Musikuniversität Wien beim Dirigieren einen Jahrgang mit 50 Prozent Frauen geben. Damit Dirigentinnen ihre Karrieren nicht aufgeben, '"sondern unbeirrt dabeibleiben, ist es auch unabdingbar, dass sie während des Studiums lernen, Konfliktstrategien zu entwickeln'", erklärt die Rektorin Ulrike Sych.



Weitere Artikel: Frederik Hanssen wirft für den Tagesspiegel einen Blick darauf, wie die freien Ensembles um ihre Zukunft kämpfen. Besprochen werden Jon Savages Buch "Sengendes Licht, die Sonne und alles andere" über die Geschichte von Joy Division (Jungle World), eine Compilation, die Rückschau hält auf die 70er Jahre des Projekts Oneness of Juju (Pitchfork), Nicolás Jaars "Telas" (Pitchfork), das Debütalbum von Amy Farinas und Ian MacKayes neuem Projekt Coriky (taz), das neue Album von Protomartyr (Standard, Pitchfork), eine Aufnahme von Marc Albrecht mit dem Nederlands Philharmonic Orchestra von Alexander von Zemlinskys "Die Seejungfrau" (Tagesspiegel) und eine CD-Edition zum Werk Isaac Sterns (FAZ).



In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Jens Buchholz über "Dry Your Eyes" von The Streets: