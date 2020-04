Die Realität algerischer Politik: "Checks and Balances" von Malek Bensmaïl

Fabian Tietke empfiehlt in derdas Onlineangebot des, das über 300 dokumentarische Arbeiten aus dem eigenen Fundus und aus anderen online zugänglichen Quellen zusammengeschnürt hat. Insbesondere "Checks and Balances" von 2015 kann er empfehlen: Der Film "ist angesiedelt während des Präsidentschaftswahlkampfs 2014 in, bei dem Algeriens Dauerpräsident Abd al-Aziz Bouteflika, der ihn schwer beeinträchtigte, für eine vierte Amtszeit antrat" - und dies mit erheblichem Sendungsbewusstsein. "Eine Reihe von Nachrichtensprecher_innen im Wechsel zwischen Französisch und algerischem Arabisch führt uns in. Die Kamera gleitet hinab in die Stadt. Ein Schnitt führt in die Druckerpresse der Tageszeitung. Die Aufnahmen der riesigen Druckmaschine evozieren das Bild eines Maschinenraums der Demokratie."Der momentanhat im Hinblick auf das Kino vielleicht ja auch sein Gutes, hofft Barbara Schweizerhof im. Denn nun zeige sich, "worauf man da gerade eigentlich verzichtet: Ins-Kino-Gehen ist so viel mehr als bloßes Filmeschauen. ... Das Kino ist zugleich große Öffentlichkeit und eine, die nicht länger zu Hause sitzen wollen, ein Ort des beiläufigen Genießens genauso wie für gemeinschaftliche Ausgelassenheit. Dieses schöne Oszillieren zwischen kollektiver Teilhabe und diskreter Dunkelheit, mit seinen Kennenlern- und Verbergungsmomenten, kann keine noch so gut bedienbare Webseite und kein Live-Twittern ersetzen."Weitere Artikel: Für die holt Robert ZwargPandemie-Thriller "Panic in the Streets" von 1950 aus dem DVD-Schrank. Hanns-Georg Rodek schreibt in dereinen Nachruf auf die Schauspielerin. Marietta Steinhart empfiehlt auf ZeitOnline den Kurzfilm-Streamingdienst sammelt derweil fleißig weiter hier das mittlerweileBesprochen werden Mehrteiler "Der Überläufer" nach dem gleichnamigen Roman von Dlf Kultur und Welt haben mit dem Regisseur gesprochen) und ein Buch vonüber Tagesspiegel ).