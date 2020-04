Mit seinen 91 Jahren ist der serbische Schriftsteller und Holocaust-Überlebendevon der in Serbien verordneten, strengen Ausgangssperre für Menschen ab 65 direkt betroffen. Für die Zukunft zeichnet er in derkein gutes Bild: "Nie da gewesen war eine solche. An Einbrüchen ihrer Einkommen, ihrer Existenz, werden sehr viele Menschen, lange nachdem die Krankheit medizinisch gesehen überwunden ist, leiden. ... Die jetzige Situation und die Verschwörungstheorien werdenverschlimmern undschüren, Isolationisten und Nationalisten überall stärken, und letztendlich wird die Demokratie dort, wo sie besteht, erschüttert, und wo sie nicht besteht, mitals bisher behandelt."Insbesondere die hiesigen- klein, aber fein, mittlerweile beachtlich erfolgreich, aber nie so sehr, dass sie große Rücklagen hätten bilden können - sind von der Corona-Krise betroffen, hat Lars von Törne in einer epischen Darlegung für den recherchiert : Die wichtige Infrastruktur von Comic- und Buchläden ist derzeit lahm gelegt, derweilHaushaltswaren in den Lagern priorisiert und kaum einen Bestand an Neuerscheinungen aufbaut. Einig sind sich alle Verlage: Comicfans sollten die wenigen noch offenen Bücherläden und jene, die derzeit auf eigene Faust ausliefern, unterstützen. "Je mehr kleine Läden dicht machen müssten, desto schwerer werde es die gesamte Szene nach der Krise haben - und." Auf dieser Website findet man Comicläden, die Mailorder anbieten. Und in unserem Online-Buchladen Eichendorff21 gibt es selbstverständlich ebenfalls alle derzeit lieferbaren Comics ( hier ein eigens zusammengestellter Büchertisch).Corona, Corona, Corona: Im literarischen Leben macht sich "ein" breit, schreibt Johannes Franzen in der. Zeichneten sich Feuilleton und Literatur gerade noch durch rege diskursive Energie aus, wirke nun alles, was nicht pandemisch perspektivierbar ist, unerheblich: "Für die Feuilletons und die Literatur ist das ein Problem. Zwar scheint es zunächst so, als würden sie sich in der Krise in besonderer Weise bewähren, ihrenunter Beweis stellen. Allerdings werden sie so auch auf dieFrage nacheingeschränkt. Die Krise führt zu einer, die von der Kultur einfordert, sich ihren Gegebenheiten unterzuordnen." Dazu passend hat sichim Betrieb umgehört , wie sich die momentane Krise derzeit bei Verlagen, im Buchhandel und bei Schriftstellern niederschlägt.Weiteres: Die Belegschaft von setzt ihrfort. Hannes Hintermeier ( FAZ ) und Willi Winkler ( SZ ) schreiben Nachrufe auf die Dichterin und ÜbersetzerinBesprochen werden unter anderemRoman "Das Licht der Zeit" über die jungeund den frühen Tonfilm ( taz ),"Baron Wenckheims Rückkehrt" ( Tell-Review ),Comic "Wie gut, dass wir darüber geredet haben" undComic "Natürliche Schönheit" ( Filmgazette ),undComic "Ein Leben für den Fußball" über den Fußballer, der sich seinerzeit gegen die Nazis stellte ( Jungle World ),"Der Empfänger" ( taz ),vonins Deutsche übertragene Erzählung "Sarah" ( SZ ) und"Die Liebenden von Taschkent" ().