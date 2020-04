Von der bedrückenden Lage in berichtet die Schriftstellerinin der-Reihe "Mein Fenster zur Welt": Sie sitzt in einem Dorf in Kalabrien fest, ihre Mutter arbeitet, das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps. "Wenn ich meine Mutter frage, wie es so weit kommen konnte, antwortet sie lieber nicht. Sie ist müde, hat tiefe Augenringe. Sie wäscht sich immer wieder die Hände, während ich den beißenden Geruch des Alkohols wahrnehme, der zu mir herüberweht. Er ist stechend,. Es ist, als würde sie mir sagen, dass wir die Schuld nach dem Ende dieser Katastrophe zuweisen können. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, zu tun, was zu tun ist. Also Leben zu retten, Arzt zu sein, was bedeutet - wie Homer es schon in der 'Ilias' geschrieben hat -."Die Coronakrise wäre ein guter Anlass, zurück zu einerzu finden, philosophiert der Schriftsteller in der, während er in der Isolation die Fahnen seines neuen Romans durchsieht: "Vielleicht sollten wir - wieder - begreifen, dass wirsind, seltsam hochgezüchtete Säugetiere, deren Überleben zuallererst vom Erkenntnisfortschritt derabhängt. ... Wenn wir jedoch unsere herausragendste Eigenschaft als Menschheit suspendieren und stattdessen nach 'der Krise' weiterhin auf all die 'Likes' und 'Talks' und 'Shows' und was da noch so kreucht und fleucht stieren wiein irgendeiner Fledermaus, werden wir wohl noch häufiger durch den einen oder anderen Gewaltakt aus unserer Lethargiewerden."Weitere Artikel: Auch-Kritiker Joseph Hanimann rät , wie zuvor Jan Küveler in der, in den Corona-Tagen zur Lektüre vonRoman "Oblomow" von 1859. In der erinnert Jürgen Brôcan an den vor 250 Jahren geborenen Dichter . In den online nachgereichten "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Marc Reichwein daran, wieeinmal in der Karibik strandete. Konrad Feilchenfeldt schreibt in dereinen Nachruf auf den GermansitenBesprochen werden unter anderem"Nochmal Deutschboden" (online nachgereicht von der FAS , eine Rezension, die aufbereits zu ausgesprochenen Dramen führte , der Freitag hat mit von Uslar gesprochen ),"Ástas Geschichte" ( NZZ ),' Thriller "Hinter den Gesichtern" ( Tagesspiegel ),Krimi "Die Gefangenen" ( Tagesspiegel ), der Sammelband "allerschönste Comicstrips" ( Tagesspiegel ), eine Faksimileausgabe vonundZeitschrift SZ ), neue Wald- und Wiesenbücher ( Freitag ) und"Pfade in der Wildnis" ().Außerdem: In unseren "Büchern der Saison" empfehlen wir ausgesuchte Frühlingsromane