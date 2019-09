Der amerikanische Künstlerist im Alter von 58 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. In den Achhtzigern veröffentlichte er zahlreiche im Keller aufgenommene Lo-Fi-Tapes, zu seinen Fans zähltenund, deren Popularität in den Neunzigern auch Johnston für eine Weile zu größerer Bekanntheit verhalf. Mit dem Dokumentarfilm "The Devil and Daniel Johnston" setzte Jeff Feuerzeig dem Zeit seines Lebens von psychischen Krankheiten gezeichneten Musiker und dessen naiver Kunst 2006 ein Denkmal."Seine kindlichen, von Albdruck heimgesuchten Lieder brachten ihm den Ruf, Amerikas begabteste Outsider-Stimme zu sein, ein", schreibt Ben Sisario in der: "Mit seiner knabenhaften Stimme und einem- seine größte Inspirationsquelle warne die Beatles - sang Johnston auf süße, manchmal verstörende Art von seinen." "Seinwar legendär", erzählt Ben Beaumont-Thomas im. "So weigerte er sich, einen Vertrag mit Elektra zu unterzeichnen, weil sie auch Metallica unter Vertrag hatten, die Johnston fürhielt. Als Teenager büchste er von zuhause mit einem Moped aus, um sich einem Zirkus anzuschließen. Einst wurde er verhaftet, weil er diemit hunderten von christlichen Fischsymbolen bemalt hatte. Doch wie ein weiterer Johnston-Bewunderer, der Wilco-Frontman Jeff Tweedy, ausdrückte: 'Daniel ist es gelungen, trotz, nicht wegen seiner psychischen Krankheit Kunst zu schaffen.'" A.D. Amorosi schreibt inAuf seiner-Seite zitiert der Ventil Verlag Martin Büsser, der vor einigen Jahren über Johnston schrieb: "Neben den eigenweltlichen Texten zwischen Morbidität und Cartoon, ist es vor allem Johnstons einzigartige Stimme, deren, sich zu überschlagen oder kurzatmig der Begleitung nachzuhecheln, eineauslöst, wie man sie bei keinem 'richtigen' Sänger je verspüren würde." Derhat eine Reportage von 1994 online gestellt , als Johnston kurzzeitig von einem Major Label unter Vertrag genommen wurde. 2017 brachte dieein großes Porträt über ihn. sammelt Stimmen von Prominenten. Einen äußerst anrührenden Auftritt absolvierte er, sichtlich gezeichnet, vor einigen Jahren gemeinsam mit einem wunderbaren Kinderchor:Im Gespräch mit Christiane Peitz vom erinnert sich der Pianistauch an seinen Lehrer, der ihn jahrelang mit Beethovens "einfacher"traktierte: "Fünf Jahre lang! Wenn wir in einer Unterrichtsstunde Brahms machten, holte Kämmerling mittendrin seine alte Beethoven-Edition von Artur Schnabel heraus und wir feilten eine halbe Stunde an der inneren Spannung zwischen. Heute weiß ich, wie wichtig diese mikroskopische Arbeit war. Wir hatten unsere Schwierigkeiten miteinander, aber mit dieser Sonate habe ich bei Kämmerling alle Vokabeln gelernt, die jetzt meinen Wortschatz ausmachen." Aber nebenbei gesagt: Es ist schon sehr, dass Pianisten wie Levi nicht auch mal freiwillig ein paar Sachenreinstellen. Kümmerlich, was man da findet. Immerhinist da. Falls das Video eingebettet nicht funktioniert, auf den Link klicken:Weiteres: Besprochen werden das neue Album von Pitchfork , mehr dazu bereits hier ), die Autobiografie des-Musikers Tagesspiegel ), das postum veröffentlichte-Album "Rubberband" ( Presse , mehr dazu bereits hier ), ein Konzert der Berliner Zeitung ) undAuftritt in Wien ( Presse ).