Dass die britisch-pakistanische Schriftstellerin mit demausgezeichnet werden soll, hält Alan Posener in derfür einen Skandal ersten Ranges: Eine nach einer Holocaust-Überlebenden benannten Auszeichnung für eine? Insbesondere Shamsies Weigerung, ihre Werke ins Hebräische übersetzen zu lassen (weil hebräisch veröffentlichte Verlage in der Regel Israelis gehören), stößt ihm bitter auf: "Jede hat das Recht auf ihre Meinung, sie sei noch so schlecht begründet, vorurteilsbeladen und einseitig: Denn Shamsie hat natürlich nichts dagegen, dass ihre Werke auferscheinen. Und sie bringt es nicht über die Lippen, den Terror der Hamas, die Korruption, die Unterdrückung von Frauen und Schwulen, die Marginalisierung von Christen in den palästinensischen Gebieten auch nur zu erwähnen. Egal. Sie hat ein Recht auf ihre Meinung. Worauf Shamsie aber, das ist ein Preis, der nach Nelly Sachs benannt." Ähnlich sieht es Carsten Hueck im Kommentar beimAnnika Glunz berichtet in dervom Auftakt desmit. Die simbabwische Schriftstellerin war vor wenigen Tagen in die Kritik geraten, nachdem diedaran erinnert hat, dass sie bis vor kurzem noch Mugabes Nachfolger Emmerson Mnangagwa als Beraterin gedient hatte, der die blutige Politik seines Vorgängers mitunter fortgesetzt hatte ( unser Resümee ). Glunz kommt darauf nur am Rande zu besprechen, deutlich enttäuschter von dem Abend zeigt sich Paul Ingendaay in der: Nicht nur Gabriele von Arnims Einführung war '' formuliert, auch die Rednerin selbst "hielt es nicht für nötig, auch nur ein einziges Wort überpolitischen Handelns in Zeiten korrupter Regierungen zu verlieren. Sie habe die Chance ergreifen wollen, 'Veränderung zu sein, nicht nur über die Notwendigkeit der Veränderung zu schreiben', sagte sie zahm. ... Aus dem Briefwechsel zwischen der Autorin und der Festivalleitung, der dieser Zeitung vorliegt, geht hervor, dass Petina Gappah auf ihrer deutschen Buchtournee aus Furcht vor Missverständnissen, aber auch vor Anfeindungen im eigenen Land nur von Literatur, nicht von Politik sprechen will. Das ist einevon der öffentlichen Rolle einer Intellektuellen, die ihre Literatur zweifellos als politisch empfindet." Gregor Dotzauer vomhingegen hat an dem Abend nichts auszusetzen : Die von der"attackierte" Gappah hat alles richtig gemacht, lautet sein Fazit. "Im Blick aufsauf dem afrikanischen Kontinent hätte sie ... nicht eleganter und entschiedener auftreten können."Weitere Artikel: Die SZ widmet ihre Literaturseite, dessen Geburtstag sich morgen zum 250. Mal jährt: Jens Bisky vertieft sich im Humboldt-Kosmos, während der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme daran erinnert , dass Humboldt einst einen "Roman des Weltalls" schreiben wollte, der sämtliche Erkenntnisse der Menschheit darstellen sollte - ein Vorhaben, das zuvor schon Goethe auf dem Friedhof der Ambitionen begraben hatte.