Henrike Naumann, "2000", 2018. Installationsansicht Museum Abteiberg/ Mönchengladbach. Foto: Achim Kukelies. © 2018, Henrike Naumann und KOW

In der SZ porträtiert Till Briegleb die in Zwickau aufgewachsene Künstlerin, die sich den Folgen derwidmet und dabei originellerweise Möbellandschaften nutzt: So "komponiert die gerade raketenhaft prominent werdende Künstlerin immer neue Arrangements abgestoßener, die sie über Ebay-Kleinanzeigen umsonst erhält, in Kunsthäusern, leer stehenden Läden und auf großen Festivals. Ihre Erfahrung ist es, dassmindestens so emotional aufwühlend und teilend wirken kann wie politische Debatten. Und wenn ihre Objekte 'eine persönliche Erinnerung über Dinge auslösen, über die man vielleicht gar nicht mehr nachdenken wollte', dann führe einen diese emotionale Reaktion 'sofortüber das Thema'." Zur Zeit kann man im Kunstverein Hannover eine Ausstellung Naumanns besuchen, die sich derin Hannover widmet, deren Generalkommissarin die ehemalige Treuhandchefinwar.bekommt zu ihrem 70. Geburtstag im Münchner Haus der Kunst eine Retrospektive. Carolin Würfel porträtiert sie in der. Die heutigen Männer in der Kunst täten ihr leid, sagt Cahn. Aber "echtes Mitleid sei das nicht. Mitleid habe sie heutzutage nur mit den, die im Mittelmeer ertrinken. Diese Tragödien hat sie auch in Bildern festgehalten, die Teil der Schau in München sind: Körper, mehr Geist als Mensch, gehenunter. Wenn Cahn spricht, wirft sie oft die Hände in die Luft, den Oberkörper nach vorn und rauft sich die Haare. Ihr Körper redet unweigerlich mit." So präsentiert das Haus der Kunst die Ausstellung auf Instagram:Weitere Artikel: Auf stellt Saskia Trebing einen Kunstkalender der Fotografinvor, diefotografiert hat. Stefan Trinks meditiert in derüber die Frage, warum sich derzeit so viele Ausstellungenbefassen.Besprochen werden eine Ausstellung über die Quellenin der Fondation Carmignac auf der südfranzösischen Insel Porquerolles ( Tagesspiegel ), die Ausstellung "" im Berliner Museum Berggruen Tagesspiegel ), die-Ausstellung im Centre Pompidou New York Review of Books ), die Ausstellung "Brilliant Visions:and" im Londoner Bethlem Museum of the Mind