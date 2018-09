Nicolai Howalt, Wavelenth 644 - o nanometer, from the series Lightbreak 2014-2017, courtesy the artist and Martin Asbaek Gallery, Copenhagen

Andreas Mühe, Helmut Kohl am Tor, 2014. Courtesy the artist

Im stimmt Jonas Lages auf den Europäischen Monat der Fotografie ein, der seit gestern an 120 Orten in Berlin die Werke von rund 500 Fotografen vorstellt. Am besten beginnt man im c/o Berlin, wo bis Sonntag nicht nur Diskussionen zum Thema "Licht und Zeit" stattfinden, sondern auch zwei Ausstellungen zum Thema. Sehen kann man dort etwa' Breitbandbilder vonin ganz Europa: "bannt Worms sie auf eigens hergestelltes Papier, dessen Pigmente er aus der Kohle der jeweiligen Halden gewinnt. Die dargestellten, auf die die Fotos verweisen, sind physisch präsent in ihrer Abbildung. Das Sichtbarmachen des Unsichtbaren ist dagegen das Thema von'Light Break'". Howalt arbeitet mit den Linsen des Nobelpreisträgers Niels Ryberg Finsen, der damit Ultraviolettstrahlung zur Behandlung von Hautkrankheiten bündelte. "Howalt setzte diese Linsen nun auf seine Kamera, richtete sie direkt auf die Sonne und belichtete so das Fotopapier mit. Je nach verwendeten Filtern und Wetterbedingungen umstrahlt in diesen vielen Variationen das sonst unsichtbare Licht den schwarzen Sonnenkreis. Mal zart türkis, dann wieder ausgefranst violett."Inmüssen Künstler dafür bezahlen, wenn sie ihre Bilder in einem Privatmuseum zeigen wollen, berichtet Minh An Szabó de Bucs in deram Beispiel des Galeristen, der Ausstellungsplatz für Bilder des deutschen Fotokünstlersim Red Brick Art Museum in Peking erwarb. Das Museum gehört dem. "Der Gegenwert für den Künstler ist allerdings frappierend. Nachdem sich Museumsdirektor Yan der Sache angenommen hatte, entstand eine Dynamik, die es nur in China gibt. Er heuertean, die innerhalb von drei Tagen eine Decke mit integriertem Lichtkonzept einzogen, Wände durchbrachen, neue Wände errichteten und den Raum über eine steinerne Treppe erreichbar machten. Yan war es auch, der sich um diekümmerte. ... Nur zehn Werke lehnte die Behörde ab, darunter frontale Nacktansichten und ein gleichgeschlechtliches Paar beim Liebesakt." Nicht nur Google und Apple auch unserearbeitet gern mit den chinesischen Zensoren!So richtig objektiv warbei Erstellung seiner großen Fotoserie "Menschen des 20. Jahrhunderts" natürlich nicht, meint in derMichael Kohler anlässlich der großen Sander-Retrospektive in der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur in Köln. "Sander war ein, und offenbar fand er für jeden die richtigen Worte. Vor seiner Kamera fremdeln weder Kinder noch Industrielle, noch Revolutionäre; umgekehrt versteckte er die unsicheren Blicke nicht, mit denen ihm einige Bettlerinnen um 1930 begegneten. Dass Sander sein Scheitern im Kleinen derart souverän vorzeigte, spricht dafür, dass er es auch im Großen als zwangsläufig einkalkuliert hatte."Weiteres: Über dieberichten Ingeborg Ruthe in der Berliner Zeitung , Birgit Rieger im Tagesspiegel und Astrid Mania in der. Catrin Lorch stellt in derden Filmregisseurund Entwerfer vonvor. Besprochen werden die-Ausstellung "The Most Dangerous Game" im Berliner Haus der Kulturen der Welt () und die-Ausstellung im Frankfurter Städel Museum ("Umso mehr man Victor Vasarelys Arbeiten von den Bezügen befreit, auch von den recht willkürlich gewählten Titeln, die von Orts- bis zu Sternennamen reichen,wird der Sog, die sie immer noch ausüben", denkt sich Till Briegleb in der).