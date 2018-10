Thierry Geoffroy / Colonel: Is Art the Last Bastion for Uprise, Venice 2015-2017

Überwältigend findet Christian Hillengass die große Schau "Konstruktion der Welt" in der Kunsthalle Mannheim , die Kunst und Ökonomie der Jahre 1919 bis 1939 und 2008 bis 2018 in den Blick nimmt und damit an die bahnbrechende Mannheimer Ausstellung "Neue Sachlichkeit" von 1925 anknüpft. Den ersten Teil findet Hillengass besonders stark: "Da wanken etwa Juri Pimenows, in Karl Hubbuchs Lithographien flackern irre Räusche und menschliche Schattenseiten auf und' Streichholzhändler sitzt hilflos in der Gosse. Oskar Nerlinger feiert dagegen die moderne Stadt mit Funkturm und Hochbahn durch saubere Linien und eleganten Schwung, wie es auchFotografien von den Konstruktionen der neuen Hochbauten tun. Diewar durch die rasante Entwicklung der Technik mächtig vorangeschritten, die Faszination daran ergriff auch die Künstler. Ingenieuren gleich konstruieren sie ihre Bilder - so, als bauten sie mit an der schönen neuen Welt."Laut lachen musste -Kritiker Roman Gerold in der Schau "reloaded", mit der das Wiener Leopold-Museum zum hundertsten Todestagwürdigt: Sie stellt den Bildern des Expressionistengegenüber beziehungsweise an die Seite: "Inmitten von Akten Schieles sitzt da eine Frauenfigur mit wurstförmigen Gliedmaßen, die eigentlich ausgestopfte Nylonstrumpfhosen sind. Statt eines Kopfes wachsen der Guten Hasenohren, die sich in ihrer schlauchigen Form nur unwesentlich von den üppig vorspringenden Brüsten unterscheiden... 'Bunnies' nennt Sarah Lucas diese Objekte. Sie sind eines ihrer Markenzeichen und angetan, den männlich-objektivierenden Blick auf die Weiblichkeit unzweideutig anzuklagen.? Was ist die Frau mehr als ein Teil des Mobiliars? Im kuriosen Zusammenspiel mit Schieles Akten lenkt so ein 'Häschen' den Blick zum Beispiel darauf, dass den Frauenfiguren des Expressionisten dann doch eine gewisseinnewohnt: Immerhin haben diese durchwegs einen Kopf und können."Besprochen werden die Ausstellung "Anschluss" der Wiener Künstlerin, die im Lentos in Linz Methoden der Erinnerungsarbeit erkundet ( Standard ), die-Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg in Halle (), die Ausstellung "Amour" zurim Louvre-Lens ),Fotoporträts in der Kommunalen Galerie Berlin ( Tagesspiegel ).