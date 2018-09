Agnolo Bronzino, St. Sebastian, c.1533. © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Polly Apfelbaum, The Potential of Women, 2017. Courtesy die Künstlerin und Alexander Gray Associates, New York

Die Royal Academy in London hat beschlossen, eine Ausstellung über die "Die Nackten in der Renaissance" paritätisch mitzu bestücken. Man will so dem Vorwurf entgehen, Frauen würden in der Kunst unfair sexualisiert.-Kritiker Niklas Maak fasst sich an den Kopf: Noch niegesehen? Der eigentliche Skandal liegt doch wohl darin, dass so viele Maler gezeigt werden und, meint er. Die gab es nämlich allen Schutzbehauptungen der Academy zum Trotz sehr wohl: "Wie Griselda Pollock und Rozsika Parker in ihrem Buch 'Old Mistresses: Women, Art and Ideology' schon 1981 darlegten, gab es immer Malerinnen, die auch Anhänger und Unterstützer hatten, darunter, eine zu Lebzeiten sehr erfolgreiche, hochbegabte englische Porträtmalerin, die Aufträge von Charles II. erhielt und erst später aus der Kunstgeschichte entfernt wurde; vor kurzem kaufte die Tate eines ihrer Gemälde an. Gerade in der Renaissance gab es viele Künstlerinnen; erst später wurde ihnen die Aktmalerei verboten. ... Das Problem ist nicht der Mangel an Werken von Künstlerinnen; das Problem istdurch eine größtenteils männliche Künstlerschaft und Kritikerschar".Weiteres:-Kritikerin Almuth Spiegler setzt sich im Wiener Belvedere 21 hin und meditiert über eine riesige Teppichinstallation der Künstlerin, für den tut das Anne Katrin Fessler. Thomas Kramar berichtet in dervon der Ars Electronica in Linz. Im widmet sich Marlen Hobrack derauf Instagram.Besprochen werden die Fotoausstellung "That One Moment" in der IG Halle Rapperswil NZZ ), die-Ausstellung in der Fondation Beyeler ( Tagesspiegel ), die Ausstellung "Programmierte Kunst" mitin der Bremer Kunsthalle ( taz ), eine-Ausstellung im Lübecker Museums Behnhaus Drägerhaus ( taz ) und eine Ausstellung des französischen Video- und Installationskünstlerin der Frankfurter Schirn Kunsthalle ).