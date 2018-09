Wohnblock Split 3 von Dinko Kovačić und Mihajlo Zorić, 1970-79. Foto: Valentin Jeck / Museum of Modern Art

Auf jubelt Roko Rumora über die Schau "Toward a Concrete Utopia" im New Yorker Moma, die ihr zeigt, wie inkollektive Ideale konkrete Gestalt annahmen. Vor allem die Wohnungsbauten beeindrucken sie: "Die Wohnungspolitik des jugoslawischen Sozialismus und seiner Arbeiterselbstverwaltung warund für den Markt und gründete auf der Überzeugung, dass- nicht der Staat - ihren Mitgliedern Wohnraum zur Verfügung stellen muss. Wohnen wurde zu, formell verankert in der jugoslawischen Verfassung und allen BürgerInnen garantiert. Der wachsende Bedarf an Wohnungen führte zu einem Boom an architektonischen Wettbewerben im ganzen Land. Von gigantischen Entwicklungsinitiativen in den fünfziger Jahren wie etwa Das Neue Belgrad (zu seiner Zeit die größte Baustelle Europas) bis zu späteren Projekten wie den geschmeidigen Hochhäusern von, die in den siebziger Jahren an der dalmatinischen Küste gebaut wurden, ersannen Architekten eine Vielzahl von Lösungen. Die Entwürfe garantierten soziale Standards und das Wohnrecht für alle und ging ofthinaus".In der unterhält sich Antje Stahl mit der Architektin, die gerade das heftig diskutierte Musée Kanal in Brüssel plant, aber auch immer auf der Suche nach einem Ort ist, an demerhält. Gerade entwirft sie mit ihren StudentInnen ein: "Jede Staatsgründung manifestiert sich durch eine Hauptstadt und selbstverständlich in Gebäuden. In Brüssel wurde die Ankunft europäischer Einrichtungen bereits seit den fünfziger Jahren geplant, allerdings nicht von der EU, sondern von privaten Investoren. Die gesamte Infrastruktur wurde nicht in die Stadt integriert, aber selbst in diesem isolierten Europaviertel aus Bürogebäuden gibt es für Europäer keine Anlaufstelle, keine. Der Besuch des Parlaments etwa erfordert eine aberwitzig langfristige Planung, komplizierte Anmeldung mit Reisepässen, Wartezeiten und so weiter."Und: Im rühmt Bernhard Schulz, diesanft für den Tourismus erschließt und sich nicht in dem berühmten Büro Snohetta erschöpft: "Wie in einem Lehrbuch lässt sich in Norwegen beobachten, wie sehr wohlbedachte Eingriffe zu einemführen, die zugleich besser vor den Kehrseiten auch des gut gemeinten Tourismus, dem unkontrollierten Parken und Picknicken, geschützt wird."