Doch, hält der Slawistin einem Kommentar in dereiner aktuellen Losung des deutschen PEN-Zentrums entgegen. "Es ist naiv, russische Literatur pauschal vom Vorwurf imperialer Propaganda freizusprechen: Sie ist vielfach sogar davon durchtränkt." Muilwijk rät dazu, Puschkins Gedicht "Den Verleumdern Russlands" nochmal aus dem Regal zu ziehen. Darin stellt Puschkin den"als innerslawischen Familienkonflikt dar, aus dem sich die restliche Welt herauszuhalten habe. Unter dem Eindruck der aufständischen Polen und der europäischen Solidarität mit ihnen fragte sich Puschkin, ob alle 'slawischen Flüsse' in ein 'russisches Meer' münden, oder ob dieses austrocknen werde - und knüpfte dabei eine beunruhigende Verbindung zwischenund der weiteren Existenz des russischen Staates." Puschkin "schmeichelte sich beim autokratischen Zaren ein und schrieb seinem eigenen Zensor gegen Ende des Aufstandes in einem Brief, man."Die westeuropäische Öffentlichkeit im Allgemeinen und dieim Besonderen müssen sich beim Blick nachaus ihrerlösen und die dortigen kulturellen und politischen Gegebenheiten hochauflösender zur Kenntnis nehmen, fordert der Slawist und Literaturwissenschaftlerin der. "Ein Blick in russische, ukrainische und belarusische Texte der letzten Jahrzehnte könnte in der jetzige Situation erhellend wirken. Politik und Ihre Beratungsinstanzen sollten sich ihrer gestrigen Verhaltensmuster und Denkblockaden bewusst werden - auch dazu kann ein wenig Lektüre beitragen."Im-Gespräch erklärt Dirk Rehm vom verdienstvollen und eigentlich erfolgreichen Comicverlag , warum sein Haus derzeit eine Crowdfunding-Kampagne machen muss, um das Herbstprogramm zu sichern: "Rohstoffmangel und steigende Energiepreise haben das Papier nicht nur teurer werden lassen, sondern auch die Auswahl an Papiersorten verringert, seit die Papierfabriken mehr auf diesetzen" wohl auch, "da mehr mit dem Verkauf vonverdient werden kann als mit dem Verkauf von Papier. Die Folge ist, dass viele Papiere, die vor zwei Jahren noch zum üblichen Repertoire der Druckereien gehörten, derzeit seltener und erheblich teurer angeboten werden. ... Diese Vielfalt ist nicht mehr gegeben, so wie zuvor die kleineren Druckereien verschwunden sind, mit den wir besondere Bücher wie die vonproduzieren konnten. Bücher, die sich durch spezielle Effekte wie 'angerissenes' Papier, Stanzungen oder einen besonderen Falz ausgezeichnet haben."Für die spricht Bascha Mika mit dem ukrainischen Schriftsteller , der aus Kiew aufs Land geflohen ist und für energischen Widerstand gegen die russische Besatzung plädiert: "Russen fühlen sich dem Kollektiv verpflichtet. Sie lieben ihren Zar und manchmal töten sie ihn, um einen neuen zu lieben. Die Ukrainer sind." Wer von den Russen "in diesen Verhältnissen nicht zum Widerständler wird, hat auch keine Lust zu widerstehen oder gegen die repressive Regierung in seinem Land zu kämpfen. In der Ukraine gab es seit dem Zerfall der Sowjetunion immer wieder Versuche, ein autoritäres Regime einzuführen. Dennoch sind die Leute auf die Straße gegangen und haben Proteste organisiert."In einem lesenswerten ausführlichen Artikel erzählen Lucien Scherrer und Anja Lemcke in derdie Geschichte der Schweizer Dichterin, diegereist war und voll des Lobes für das sozialistische Paradies zurückkam. In der Schweiz wurde sie dafür als Landesverräterin beschimpft. Der Streit um ihren Fall dauert noch an: Hatte sich Bossert von einem verbrecherischen Regime missbrauchen lassen, oder war sie in der Schweiz "Opfer einer völlig irrationalen 'politischen Paranoia', wie es die Historikerin Rea Köppel ausdrückt".Besprochen werden unter anderem"Heimweh nach dem Tod" ( FR ),"Der Duft der Blumen bei Nacht" ( Berliner Zeitung ),"Der Morgenstern" ( Standard , online nachgereicht aus der FAS ),Autobiografie "Manifesto" ( Tsp ),"Wilderer" ( NZZ ),' "Die Feuer" ( Tsp ),"Jetzt ergebe ich mich, und das ist alles" ( SZ ),"Wuhan" ( taz ),"Reise ohne Wiederkehr" ( Dlf Kultur ) und"Der letzte Sommer in der Stadt" ().