"Coda" gewinnt den Oscar für den "besten Film" (Apple)

Diesind vergeben - hier alle Auszeichnungen mit den Dankesreden auf einen Blick. Es war eine(siehe dazu auch Andreas Busches Vorabbericht im): Die "Beste Regie" geht anfür den aufgezeigten Anti-Western "Power of the Dog" ( unsere Kritik ), als bester Film wird die-Produktion "Coda" (mehr dazu hier ) ausgezeichnet, ein Remake des französischen Films "Verstehen Sie die Béliers?" von 2014, was in der Oscarnacht rätselhafterweise unerwähnt blieb. Die meisten Auszeichnungen (allerdings vorrangig in technischen Kategorien) gingen an"Dune" ( unsere Kritik ). "Power of the Dog" ging mit Nominierungen im zweistelligen Favorit als haushoher Favorit in den Abend, es blieb allerdings bei der einen Auszeichnung für Campion, "Coda" hingegen schaffte es, alle drei Nominierungen erfolgreich umzusetzen. "has led to an Oscar for a movie that was never shown in cinemas all over the world", kommentiert dazu der Filmkritiker Patrick Wellinski entgeistert auf, dessen Live-Kommentierung der letzten Nacht ohnehin lesenswert ist. "Übrigens haben wir bei Apple wegen einem Screening von CODA bei der Oscarnacht angefragt und eine Absage kassiert, weil sie den Film", kommentiert ebenfalls aufdas Wiener Gartenbaukino.Um die Welt ging allerdings eh ein anderer Moment: Nachdemdas Publikum in typischer Oscar-Manier aufs Korn genommen hatte, stürmte- der später als "bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet wurde (siehe dazu Adrian Daubs Vorabporträt auf) - die Bühne undden Comedian vor Live-Kameras, weil er meinte, seine Frau, die Schauspielerin, vor den (allerdings auch ziemlich giftigen) Frotzeleien in Schutz nehmen zu müssen.Ein vorab verabredeter Gag? Offenbar nicht, wie der berichtet und auch nahelegt . Auch in der "Highlights 2022"-Sektion taucht der Moment nicht auf, was ebenfalls für eine Entgleisung spricht. Von einem "toxischen Gewaltakt" spricht Patrick Wellinski auf. In seiner unter Tränen gehaltenen Dankesrede für seinen Oscar spricht Smith davon, dass auch der von ihm im Sportdrama "King Richard" verkörperte Richard Smith "ein furchtloser Verteidiger seiner Familie war" und dass "Liebe einen verrückte Dinge tun" lasse. "Selten zuvor hat sich diederart frappant offenbart", kommentiert Peter Huber in der. "Smith stellte sich als Kämpfer für die Liebe dar, obwohl er nur Minuten zuvorgeworden war."Im Vorfeld heiß diskutiert war die Tatsache, dass einige Auszeichnungen vorab stattfanden und aus der TV-Gala ausgelagert wurden. "Kompakter, dramaturgisch geglückter erschien der Abend dadurch nicht, die Veranstaltung wirkte vielmehr zerhackt und ratlos, ein", schreibt Dominik Kamalzadeh imWeitere Artikel: Im sprechen der Regisseurund der Schauspielerüber ihren neuen Film "Rimini". Für berichtet Dirk Peitz von seiner Zoom-Begegnung mit dem Filmemacher, dessen "Come On, Come On" eben in den hiesigen Kinos angelaufen ist (mehr dazu hier ). DieMarc Zitzmanns Empfehlung für den cinephilen Streamingdienst online nachgereicht. Andreas Scheiner berichtet in dervon der Vergabe des Schweizer Filmpreises, bei der"Olga" als Vorab-Favorit den Abend abräumte.Besprochen werdenukrainischer Dokumentarfilm "This Rain Will Never Stop" ( taz , mehr dazu bereits hier und dort ) und die aufgezeigte, koreanische Serie "Pachinko" ( taz ).