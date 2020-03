Corona-Krise überall

Es ist unmöglich, ein so weltbewegends Ereignis wie dieadäquat in einer-Feuilletonrundschau widerzuspiegeln. Wir suchen nach Schlaglichtern und Links zu guten Reflexionen und Informationen. Wir privilegieren Artikel, diesind.Daszuerst, laut Live-Blog von: In, "bisher Zentren der Pandemie, werdengemeldet". Und "natürlich kann man noch", lautet die aktuelle Empfehlung des Berliner Virologen und Corona-Superstarsim Podcast . Hier die Transkription der Drosten-Interviews. Und ein Schnelltest auf corona wurde entwickelt, der die Bekämpfung der Ausbreitung möglicher Weise erheblich erleichtern wird, berichtet Johannes Ritter imDerteilt in einem Artikel mit der ebenfalls hoffnungsfrohen Überschift "The" nebenbei eine Devise mit, an die sich hoffentlich auch diehalten: "Dermacht die Berichterstattung zu wichtigen Aspekten der Corona-Krise." Dietut das aber leider nicht und belässt ihren Seite 3-Artikel unter dem Titel "Die kommenden Tage" im zahlbaren Bereich. Warum im Untertitel "Über Angela Merkel, die Corona-Pandemie und eine Woche mit exponenziell steigender Dramatik" allerdings als erstes derfiguriert, mag man sich auch fragen.Diein China hat übrigens berichtet Richard Friebe im. Es ist eine, die eineist, so Friebe: In Taiwan gibt es so gut wie keine Infizierten, obwohl überregelmäßig zum Festlandund Taiwanschlimmste Steigerungen vorausgesagt wurden. In den Medien wird über diesen taiwanesischen Erfolg aber so gut wie gar nicht geredet: "Der offensichtliche Grund dafür ist, dass die Volksrepublik China Taiwan als seine eigene Provinz ansieht und dass die internationale Gemeinschaft diese '' weitgehend und auch in teilweise absurder Konsequenz mitträgt. Taiwan ist deshalb so ziemlich von allen internationalen Organisationen ausgeschlossen. Dazu gehört auch die Weltgesundheitsorganisation." Die WHO trägt sogar aktiv dazu bei,, indem sie alle Informationen nur an Peking sendet und Taiwan als chinesische Provinz behandelt.Dazu passt der Aufmacher bei: "WHO singt." Das ist allerdings kritisch gemeint: Korrespondentin Lea Deuber erzählt, wie sich diein die chinesischeeinbinden lässt. "Das Auftreten der Weltgesundheitsorganisation, ihre Lobeshymnen, offiziellen Statements (etwa dass man auch den Einsatz vonin Betracht ziehen müsse), verbunden mit der Weigerung, auch die mangelnde Transparenz und die nur zögerliche Herausgabe von Daten zu erwähnen, erntet Kritik. In Petitionen fordern erste Aktivisten bereits denvon Tedros Adhanom Ghebreyesus, der seit 2017 an der Spitze der WHO steht."Zurück nach Haus. Wir "", schreibt Barbara Dribbusch in der: "Corona ist unheimlich, weilist, weil sie wächst und damit auch immer härtere Maßnahmen erforderlich scheinen, um das Unheil zu verlangsamen. Und dabei kann man nicht mit dem Finger auf irgendwelche Schuldigen, auf politisch Verantwortliche zeigen, was sehr ungewohnt ist für unsere Gesellschaft."Der Medienwissenschaftler fragt auf: "Was wäre unsere Wirklichkeit?" Und diese Frage lässt sich auch anders stellen: "Was wäre, wenn wir, wie zu Zeiten derim Jahre 1918/1919, dieMenschen dahingerafft hat, aufgrund der, den Verzögerungseffekten der Printwelt und der damals herrschenden Papierknappheit nichts Genaues wüssten von den Sterbenden in unserer Stadt oder dem tausendsten Infizierten im eigenen Land? Wären wir die, die wir heute sind?"Autor Thomas Schmid versucht, die Krise in abzubilden , die ihm in den Medien und im Netz begegnen: ", 82 Jahre alt, und, 86 Jahre alt, waren seit sechzig Jahren verheiratet, er früher Maurer, sie Hausfrau. Sie lebten in Albino, 13 Kilometer nordöstlich von Bergamo. Die vergangene Woche über lagen beide mit hohem Fieber zu Hause, es war schon schwierig, medizinische Hilfe zu bekommen. Am vergangenen Samstag wurde sie, am Sonntag er ins Krankenhaus Papa Giovanni XXIII in Bergamo eingeliefert. Am Sonntag um 9.15 Uhr starb sie, um 11 Uhr er. Derkonnte sie nicht mehr sehen, sich nicht von ihnen verabschieden, denn auch er befindet sich in Quarantäne."Die Krise "stellt dieser Gesellschaft und ihren Staaten auch eine", schreibt -Herausgeber Jürgen Kaube: "So gut wie ihre gesamte Leistungsfähigkeitzu konzentrieren oder jedenfalls so gut wie alles diesem einen Problem unterzuordnen. Eine solchegelingt normalerweise nicht einmal Kriegen."Dastrifft es neben dem Sport und anderen Veranstaltungen besonders hart. Die wirft Schlaglichter auf Absagen, Verdienstausfälle und und offene Fragen: "Spannend bleibt weiterhin die Frage, ob indas wichtigste Filmfestival der Welt, für Filmbranche wie Filmkritik gleichermaßen, dieses Jahr ausfallen muss oder nicht. Noch soll am 16. April in der geplanten Pressekonferenz das Filmprogramm vorgestellt werden, das Festival bemüht sich unterdessen, die Größe der Veranstaltung und die zugelassene Zahl der Kinosaalbesucher zu begrenzen." Mehr dazu in Efeu.Außerdem: In einer kleinen Presseschau für zeigt Dominic Lammar, wie Medien die Ausbreitung der Corona-Krise. Zu den besten Beispielen gehört eine interaktive Grafik in der, in der Nicholas Kristof zeigt , wie viel von einemdes Eingreifens abhängt.