Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris





London? Ach was. In der Regel muss man in die britische Provinz reisen, um die "die" im Museum zu sehen, schreibt Brigitte Ulmer in der. Das Empire ist in Britannien "ein. Kein Museum, keine Dauerausstellung konfrontiert mit seiner Idee, seiner missionarischen Hybris und Brutalität". Eine Ausnahme ist jetzt die Schau "" in den "klaustrophobischen Kellerräumen" der Londoner Wallace Collection . Gezeigt wird "Company Art" von indischen Künstlern, die im Auftrag vongemalt wurde. Es ist die erste Ausstellung dieser Art überhaupt in Britannien, erklärt Ulmer, die bei aller Kritik am Umgang der Briten mit ihrer kolonialen Vergangenheit, doch dendieser aus europäischen wie heimischen Stilen gemischten Kunst erkennt: "Kein europäischer Künstler hätte flächige mit perspektivischen Elementen vermischt, wie es einige Mogulkünstler taten, und im Gegenzug folgte man mit dem weißen Hintergrund für die Botanikstudien dem europäischen Stil neutraler Naturstudien: Denn kein Mogulkünstler hätte Tiere und Pflanzen von der Landschaft losgelöst. Und so wirkt denn auch das Kolonialpersonal wie eine, herausgelöst aus seiner natürlichen Umgebung.""Amuse-bouche" findet Hans-Joachim Müller () generell überbewertet. Auch der gleichnamigen Ausstellung im Baseler Museum Tinguely näherte er sich eher skeptisch, denn: "Was soll man schon dazu sagen, wenn Janine Antoni in ihrer Fotoarbeit 'Mortar and Pestle'zeigt, die an einemschleckt?" Aber dann war es doch ganz interessant zu sehen, was sich so verändert hat. Bei den "Bistrotischauflagen" vonkonnte Müller das ganz gut beobachten: "Das sieht zwar selten einladend aus, aber zumindest diewirken doch wie kostbare Archivalien einer abgetanen Vergnügungssache. So wie fast niemand mehr versteht, dass man einmal sinnend vorsauberen Schriftbildern stand und sich in Erwartung höherer Erkenntnis den linguistischen Charme einesgefallen ließ: 'Und wenn ich einen unreifen Apfel esse, das giftige Grün nicht mehr vorhanden wäre.'"Weitere Artikel: Sophia Zessnik macht für dieeinen Spaziergang mit dem Fotografen durch Berlin. Wer sich coronabedingt zu Hause langweilt, dem empfiehlt dieeinige "Finding van Gogh" des Städels etwa, das sich auf die Suche nach dem "Bildnis des Dr. Gachet" macht, das "British Museum Podcast" oder den Podcast "Quand La Peinture Raconte Léonard" des Louvre.Besprochen werden eine Doppelretrospektive mit den Werken vonundim Museum Wiesbaden FR ), ein Video der Maori-stämmige neuseeländischen Künstlerin Lisa Reihana im Hamburgs ethnografischem Museum Markk taz ), die Ausstellung "Bremen vierkant" des Künstlers Robert Schad im Gerhard-Marcks-Haus in Bremen ( taz ) und eine Ausstellung mitvon Dürer bis Bruegel in der Wiener Albertina ().