Morgen wird in Thüringen gewählt, dort, wo der Rechtsextremedie AfD anführt. Der Historiker und Rechtsextremismusforscher zeichnet im Gespräch mit-Redakteurin Sabine am Orde ein interessantes Profil des Politikers, den er als wenig originellen Plagiatorund ideologische Marionette des Vordenkers Götz Kubitschek darstellt. Neben Völkischem gibt es in Höckes Reden und Büchern ein anderes, traditionell linkes, aber auch von Rechtsextremen benutztes Element: die. "Die Welt werde vom Raubtierkapitalismus beherrscht, für den das internationale Finanzkapital verantwortlich sei. Höcke spricht von einem 'internationalen Geldmachtkomplex mit seiner krakenhaften Machtstruktur' - einBild. Dieser Komplex führt Krieg gegen die Völker, der zur Zerstörung von 'Staat, Volk, Recht, Religion, Sicherheit, Sitte und Anstand' führt. Erst also Verfall und Dekadenz, dann Apokalypse, schließlich die Erlösung."In einem schönen Text für dienochmal all die kleinen Ereignisse in den Blick, die zu einem großen Strom zusammenflossen und am Endeumrissen: "Nein, wir waren keine Krieger der Demokratie,, die verzweifelt nach Freiheit rangen wie man nach Luft ringt, weil man dabei ist zu ersticken. Die Erstickungsgefahr war nicht nur ein Gefühl, ich hatte sie auch physisch kennengelernt in so vielen ausweglosen Situationen meines noch jungen Lebens, in Schule und Armeedienst und als Student, bei Appellen und in Versammlungen, in hunderten ergebnislosen Debatten und zeitverschwendenen Aktivitäten, in denenwurde. Nun war es genug, nun sprangen wir aus dem Schatten und kamen zusammen: Wollten doch mal sehen, wie viele es von uns gab."Den Ostdeutschen geht es meint der Mecklenburger SPD-Politikerin der. Dass sie trotzdem oft so unzufrieden sind, hat mit den Wendeerfahrungen der Eltern zu tun, die diese an ihre Kinder weitergeben. Aber heute müssen sich die Ostdeutschen, die inzwischen aufgrund der Abwanderung unter einemleiden, entscheiden, so Brodkorb: "Lösen lässt sich dieses Problem nicht dadurch, dass die ostdeutschen Länder weitere Almosen vom Bund verlangen und sich im Modus des Jammer-Ossis einrichten. Erforderlich wäre stattdessen eine Modernisierungsstrategie, die sich mit Macht nicht auf die Ausweitung sozialer Wohltaten, sondern auf die Stabilisierung der Fachkräftesituation stürzt. Ohnewird sich die wirtschaftliche Entwicklung nicht stabilisieren lassen. Die Ossis müssen sich also entscheiden: Wollen sie, wird dies nur um den Preis wirtschaftlicher Stagnation möglich sein. Wollen sie wirtschaftlich an den Westen anschließen oder zumindest nicht zurückfallen, müssen sie sich."Jonathan Freedland benennt in einem seiner bestechenden Leitartikel für dendie heutedes erschöpft auf den Brexit zutorkelnden Landes. In einem Referendum hätte wohleine Mehrheit. Aber bei einer Wahl würdewohl weit vor Jeremy Corbyn abschneiden: "Es ist schon außergewöhnlich, dass die Oppositionsparteinicht zwanzig Punkte vor einer amtierenden Regierung liegt, die soist, dass sie 21 ihrer Abgeordneten rausgeschmissen hat, inklusive zweier ehemaliger Schatzkanzler, und die ihr zentrales Versprechen nicht halten konnte. Solch eine Regierung müsste doch eigentlich hinweggefegt werden. Stattdessen ist sie mit einergesegnet und bereitet sich auf einen neuen Wahlsieg vor."In Frankreich wird über diegestritten. greift den Streit in ihrer besten Kolumne,auf, die ein Vorbild fürist. Wie hoch ist derin den französischen Gefängnissen? Am Ende lässt es sich in Frankreich, wo derartige Statistiken eher tabu sind, nicht wirklich sagen: "In der Debatte werdengenannt, um den Anteil der muslimischen Gefangenen in französischen Gefängnissen zu schätzen. Die größte,der Gefangenen, die oft von der Rechten und der extremen Rechten genannt werden, stammen aus einer Schätzung über bestimmte Gefängnisse, die nach einer soziologischen (aber nicht statistischen) Umfrage des Soziologenim Jahr 2004 bestimmt wurde. Ihre Methodik und mangelnde Repräsentativität werden von der Gefängnisverwaltung kritisiert, die sich mit ihrerwidersetzt:der Häftlinge haben 2016 ein spezielles Ramadan-Mahl beantragt. Auch diese Einschätzung ist verzerrt, da nicht alle Muslime notwendigerweise Ramadan praktizieren."