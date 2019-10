Hassan Hajjaj, "Time Out" from the series Vogue : The Arab Issue (© Hassan Hajjaj, 2007/1428)





Anahita Toodehfallah hat füreine Ausstellung des in London lebenden Designers und Fotografenim Maison Marocaine de la Photographie in Paris besucht . Ihr imponiert die Chuzpe, mit der Hajjajaninszeniert: "'Maison Marocaine de la Photographie, Carte Blanche a Hassan Hajjaj' ist. Taschen mit Couscous bedecken die Bänke am Eingang wie Kissen, Straßenschilder werden als Tische benutzt und Dosen als Beleuchtungskörper. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf Hajjaj als Fotograf, ein Medium, dem er sich nach Jahren der kreativen Arbeit als DJ und Designer zuwandte. Die erste von acht Fotoserien, die in der Ausstellung gezeigt werden, ist die Serie 'Vogue: Die arabische Ausgabe' aus den 90er Jahren. Wobei sich 'Ausgabe' sowohl auf Zeitschriftenausgabe wie auf Diskussionsthema bezieht. In den 90er Jahren war Hajjaj Assistent des Stylisten Andy Blake für ein. Er war frustriert, dass Marokko von der europäischen Mannschaft und den Modelsfür die Aufnahmen behandelt wurde. Er beschloss, ein imaginäres Modeshooting zu planen, um Marokko und seine Bewohner zu feiern. Verschleierte Frauen sind mit Djellabias und Kaftanen mit Tiermotiven bekleidet, gefälschte Markenlogos wurden so stilisiert, dass sie an traditionelle Motive erinnern. Diesenehmen Posen ein, die typisch für die in Modemagazinen sind, und bieten eine skurrile Reflexion über das Bild der muslimischen Frauen in anglo-europäischen Gesellschaften sowie eurozentrische Schönheitskodizes."