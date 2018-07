Die Feuilletons um den polnischen Jazztrompeter , der am Sonntag im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Er war "einer der wichtigsten Musiker des Jazz überhaupt", schreibt Thomas Steinfeld in der. Ronald Pohl würdigt ihn imals "Meister der Melancholie", in dessen "tastendem Spiel die Katastrophen der modernen polnischen Geschichte sehr wohl aufgehoben schienen: in." Dass Stańko sich von Polen aus, wo er lange Zeit in Krzysztof Komedas Band spielte, weltweiten Ruhm erspielte, liegt laut Jan Wiele von dereinerseits daran, "dass er den amerikanischen Free Jazz infortentwickelte, als auch an seiner melodischen Verwurzelung in älteren Jazztraditionen, die er mit Lyrik, Literatur und Film verband." In der erinnert sich der Jazzmusikeran Stańko. In der resümiert Hans-Jürgen Linke Stańkos Werdegang.Auf stellt Mark Richardson das Buch "Playing Changes - Jazz for the New Century" des Jazzkritikersvor - ein Überblick über die Entwicklung des Jazz seit 2000 und seine Öffnung zu anderen Musikstilen. Im Gespräch macht Chinen eine interessante Bemerkung über den- die Art, in der Musik heute üblicherweise gehört wird: "Ich habe noch nie so viel Widerstand gegen das Streaming und vor allemerlebt wie unter Jazzmusikern. Die Leute denken, das ist ein Spiel für Trottel. Als sogar ECM ( das einflussreiche Jazz- und Klassiklabel ) mit dem Streamen anfing, sagten mir einige Labelbetreiber: 'Das ist ein. Was machen wir jetzt?' Es gab das Gefühl gab, dass wir alle dieses Bollwerk gegen diese böse Macht waren. Wenn du nicht auf diesem Feld, dem Streaming, spielst, existierst du dann überhaupt noch? Letztlich werden die Jazzhörer entscheiden, denke ich."Als eine der wichtigsten Jazzplatten des angehenden Jahrhunderts überhaupt nennt Chinen übrigens überraschender Weise"Voodoo". Hier das dazu beieingebette Video von einem Konzert D'Angelos in Montreux. Recht fulminant, muss man sagen:Weitere Artikel: Für die plaudert Stephanie Grimm mit dem Indie-Musiker. Thomas Schacher berichtet in der NZZ vom. Hendrik Otremba porträtiert in der. In der-Jazzkolumne wirft Andrian Kreye einen Blick auf die. Insbesondere empfiehlt er die noch nicht auf Platte erschlossene Gruppeund deren "raumgreifende Düsternis":Besprochen werden ein vondirigiertes- und-Konzert ( Standard ),' Auftritt in Berlin ( Berliner Zeitung Tagesspiegel ), ein Konzert der Tagesspiegel ), ein Auftritt der, das-Kritikerin Sylvia Staude sehr unspritzig fand , und der vonundherausgegebende Band "Klang und Semantik in der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts" ().