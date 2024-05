Roger Hiorns Today, Installationsansicht, 2024, Courtesy the Artist, Foto: Volker Crone

Donald Rodney, The House that Jack Built (1987). Installation view at Spike Island, Bristol. Work courtesy Sheffield Museums and The Donald Rodney Estate. Foto: Lisa Whiting.

"Schön" möchte Bettina Maria Brosowsky () die Ausstellungen, die die Kestnergesellschaft in Hannover derzeit zeigt, nicht nennen : Unter dem Titel "Dolorem Ipsum" zeigt die in New York lebende georgische Künstlerin. zu verstörenden metallischen Klängen mit Marzipan überzogene, während der Britein Fotos und Performancesauf einem großen Flugzeugtriebwerk arrangiert: "Die Akteure sollen in ruhigen Posen antike Skulpturen oder den 'Denker' Auguste Rodins in Erinnerung rufen. Sie werden in der aktuellen politischen Großwetterlage aber wohl eher mit den '' der russischen Armee in der Ukraine in Verbindung gebracht. Die Symbiose aus Kriegsgerät und ihm unterworfenen fügsamen und gelehrigen Jünglingskörpern hat vielfältige philosophische Ausdeutungen erfahren: '' nannte sie der Franzose Michel Foucault. Hiorns spielt aber auch auf die erotische Aufladung an, die etwa derin seinen Erlösungsfantasien pervertierte: der Opfertod im Kriegsgefecht als ultimativer Orgasmus. Dazu ergießen sichaus kleinen Plastiktanks in den Ausstellungssaal. In einem weiteren Raum im Erdgeschoss hat Hiorns apokalyptische Malereien aufgefahren:in und durch ausgemergelte Körper, grau, fast schon Skeletten gleich."Erschüttert kommt -Kritikerin Hettie Judah aus einer Ausstellung, die das Spike Island in Bristol dem 1998 im Alter von nur 36 Jahren an Sichelzellenanämie verstorbenen Künstlerausrichtet. Rodney spießte in seinen Arbeiten dender britischen Gesellschaft auf und nutzte für seine Werke nicht nur, sondern auch die: "Rodney ist vor allem für 'My Mother, My Father, My Sister, My Brother' in Erinnerung geblieben, eine winzige Skulptur eines Hauses aus dem Jahr 1997, diebesteht, die mit Schneidernadeln zusammengehalten werden. Die Details seiner Herstellung sind verblüffend: Er entfernte die Hautschicht aus einemnach einer Hüftgelenkersatzoperation und trocknete sie dann zwischen den Seiten eines Buches. Hier nimmt das Haus selbst ein Miniaturregal in einem großen Rahmen ein und spiegelt die Abmessungen des Partnerfotos 'In the House of My Father' aus demselben Jahr wider, das Rodney zeigt, wie er das Haus in seiner Hand hält. Es ist ein Bild der Verletzlichkeit und der Grenzen des Schutzes - die, die Familie als Zuhause."Weitere Artikel: Im großen Interview entschuldigen sich die Kuratorinund, Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, vage für das inzwischen aufgewachsene Defizit des Zürcher Kunsthauses, sehen die Verantwortung aber vor allem bei ihren Vorgängern. Der Eintritt von aktuell 24 Franken (!) soll erhöht werden, aber die Preise sollen trotzdem "inklusiv" bleiben, verspricht Demeester: "Wenn wir die Preise erhöhen, würden wir das ohnehin gestaffelt tun. Als Direktorin ist es mir ein Anliegen, dass sich weiter jeder einen Eintritt ins Kunsthaus leisten kann. Ich sehe mich in dieser Diskussion als. Aber der Entscheid wird im Vorstand gefällt. Ausschließen dürfen wir nichts." Für denbesucht Hilka Dirks die Künstlerinin ihrem Atelier.Besprochen werden die Ausstellungen "In der Einheit liegt die Kraft", bei der georgische Künstler im Berliner Atelierraum " Halfsister " mit Performances, Kunst und Lyrik ihre Solidarität mit den Protesten in Georgien ausdrückten ( taz ) und die "Die Ersten" mit Werken vonin der Berliner Galerie Lars Friedrich taz ).