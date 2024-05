Das "Derschprom"-Gebäude in Charkiw.

-Kritiker Tomas Avenarius lässt sich vom berühmtesten Tourguidein der Stadt herumführen und schaut an der Fassade des "" hoch, des "Haus der Staatlichen Industrie", einer "Kathedrale derund des Konstruktivismus" Das Derschprom, erfährt Avenarius, "das mit seinen lineal-geraden Linienvor dem riesigen Freiheitsplatz hockt, war immer Höhepunkt von Rozenfelds Touren. Es war einer der ersten Wolkenkratzer der Sowjetunion. Und es stand eben nicht in Moskau, sondern in Charkiw." Rozenfeld kann mittlerweile keine Touren mehr machen, so Avenarius, zu gefährlich: "Er denkt jetzt laut an das, was seiner Stadt bevorstehen kann. In der Euphorie des Sommers 2022, nachdem die Russen zurückgeschlagen worden waren, hatte er mit dem britischenund acht ukrainischen Architekten einen Masterplan für den Wiederaufbau Charkiws als Zukunftsstadt der Ukraine entwickelt. Rozenfeld hat über Foster promoviert. 'Damals dachte ich noch stolz: Und jetzt sitze ich mit Norman Foster in einer Zoom-Konferenz zusammen und plane das neue Charkiw', erinnert er sich: 'Das ist jetzt lange her.'"Überall in der Ukraine "wachsen und wuchern" Friedhöfe, schreibt Catrin Kahlweit ebenfalls in der, "Fahnen in Blau und Gelb flattern über Soldatengräbern, und Tausende weitere sind schon vorbereitet". Jetzt soll eingebaut werden, mit dem Entwurf wurde das Architekturbüro Carat und dessen Chef Serhij Derbin betraut. Diskutiert wird unter anderem über eine Skulptur, entworfen vom Künstler, so Kahlweit, ein "in einer historischen Rüstung. Die Figur ist aus Stahl und Bronze, in seiner Hand hält er ein Schwert, dassymbolisieren soll. ... Für westliche Augen sei ein kniender Ritter, sagt Derbin selbstkritisch, vielleicht kitschig. Aber für die Ukrainer sei er ikonografisch. Dabei bezieht sich der Architekt auf ein Bild, das sichim Land: Wenn ein Soldat, der bei der Verteidigung der Ukraine gegen Russland gefallen ist, durch seine Heimatstadt zur Beisetzung gefahren wird, steigen Hunderte Menschen aus ihren Autos aus oder von ihren Fahrrädern ab, verlassen ihre Häuser, unterbrechen ihre Arbeit. Sie treten an den Straßenrand und knien nieder."Außerdem:-Kritiker Hubertus Adam bewundert das neue Archiv der Avantgarden in Dresden.