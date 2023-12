Wie Gerrit Bartels ( hier unser Resümee) findet auch Dirk Knipphals von derStatement für denzum Schutz von(die auch gut alleine in eigener Sache auftreten konnte ) "schwierig". Diese "Mail ist kurz davor, nahezulegen, dass durch die kulturellen Institutionen dieses Landes derzeittoben, denen Einhalt geboten werden muss. Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr ist vielerorts einedarüber mit Händen zu greifen, wie mit der aktuellen Situation umgegangen werden soll - und diese Unsicherheit ist auch nur zu verständlich." In der findet auch Mara Delius Otoos Verhalten in dieser Debatte beachtlich - und deutlich souveräner als das vonin einer ähnlich gelagerten Kontroverse zuvor. War Otoos Statement "ein Akt der 'Selbstzensur', wie es die deutsch-amerikanisch-jüdische Philosophin Susan Neiman für viele deutsche Kulturschaffende in einem kritischen Essay in derbehauptet hatte, gar ein Einknicken vor einem philosemitischen Mainstream, die nächste Weiterdrehung von Cancel Culture? So liest sich Otoos Statement nicht im Geringsten; es ist eineund reflexhafte Israelkritik einerseits, die andererseits anerkennt, dass sich nicht jede Differenz durch jede eineindeutige Positionierung ausräumen lässt. ... Otoo hat mit ihrer souveränen Aktion -- vermutlich mehr für die aktuelle Debattenkultur im Literaturbetrieb getan, als es mit einer der gewöhnlichen Literaturpreisdankesreden möglich gewesen wäre. Adania Shiblis Schweigen wirkt dagegen umso."Astrid Kaminski spricht in "Bilder und Zeiten" dermit der syrischen Autorin über die Erfahrung, seit nunmehr zwölf Jahren aus dem Exil über und für die Heimat zu schreiben. "Ich bin zwar im Ausland, aber nicht wirklich außerhalb meiner sozialen Umgebung. Im Gegensatz zu Zeiten von Walter Benjamin oder Edward Said werde ich Sekunde um Sekunde von Nachrichten erreicht, bin. ... Meine Hauptmotivation ist ein Schuldgefühl. Ich konnte nicht andere Menschen dem Tod überlassen, während ich sicher war. Auch meine Tochter hatte ich in Sicherheit gebracht. Aber ich erklärte ihr, dass ich zurück nach Syrien gehen müsse. Man mag mich verrückt nennen, aber ich fühlte, dass ich keine Wahl hatte.hat über die Wichtigkeit geschrieben, das Leid anderer zu betrachten. Diese Sichtweise ist für mich als Autorin und Mensch."Weitere Artikel: Mara Delius unterhält sich in deausführlich mit, der seinen 80. Geburtstag feiert. Friedrich Dieckmann jubelt in "Bilder und Zeiten" derüber die vonherausgegebene Zeitschrift, "einer der exklusivsten und interessantesten deutschen Literaturzeitschriften" (wenngleich online offenbar nicht gerade eine der aktuellsten). "Bilder und Zeiten" dokumentiert außerdem Line Hovens Laudatio auf den Schriftsteller zur Verleihung des Stahl-Literaturpreises.erzählt in der, wie er in seinen Anfangstagen als Schriftsteller beinahe gescheitert wäre - und wie ihn gerade das zum Schriftsteller gemacht hat. Der Literaturwissenschaftler Mathias Mayer befasst sich für diedamit, wieauf andere Künstler und Schriftsteller blickte. Clemens Klünemann erinnert in deran den Schriftsteller. Außerdem kürt diedie. Auf der Nummer 1: "Zauber der Stille" überBesprochen werden"Die Ballade des letzten Gastes" ( Zeit ),"Bitternis" ( taz ),"Die Pionierinnen" über die ersten Journalistinnen in der jungen Bundesrepublik ( Zeit ),"Das Pferd im Brunnen" ( Freitag ),"Ein neuer Name. Heptalogie VI-VII" () und der Auftakt der-Ausgabe beim Diogenes-Verlag ().