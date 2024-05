Nach wie vor nicht ausdiskutiert istInsiderbericht über die Jurybesprechungen des. Nele Pollatschek arbeitet den Fall in dernoch einmal ausführlich auf - und schlägt sich, unter anderem bezugnehmend auf Privatnachrichten, die Othmann und Liebert bereits während der Jurysitzung verschickt hatten und die ihre Version der Ereignisse schützt, mit einigen Vorbehalten auf die Seite der Anklärerinnen: "Wenn sich zwei Parteien widersprechen, heißt das nicht, dass eine lügt - wahrscheinlich ist, dass alle das sagen, woran sie sich erinnern.als das HKW legen aber Othmann und Liebert vor." Auch, dass ausgerechnet Othmann und Liebert in Zukunft nicht mehr der Jury angehören werden, erscheint Pollatschek zumindest verdächtig: "Auf SZ-Anfrage beschreibt das HKW den Fakt, dass nicht alle Juroren wieder berufen wurden, korrekterweise als übliches Vorgehen. Dass es ausgerechnet die beiden trifft, die einen Regelverstoß wahrzunehmen meinten, ihn monierten, was zu einer Shortlist-Erweiterung führte, fällt auf. Man kann auf den Gedanken kommen, hier würden zwei verdrängt, weil sie auf die Regeln pochten."Dirk Knipphals möchte sich in dernicht final auf eine Seite schlagen. Wichtiger wäre es aus seiner Sicht , in Zukunft dieanders, nämlich transparenter, zu organisieren: "Bislang stürzen sich die Medien mit Porträts auf den Preisträger oder die Preisträgerin und hinterfragen den Entscheidungsprozess nicht weiter. Warum eigentlich nicht? Dafür, dass die internen Jurydebatten auch intern bleiben, gibt es, von der Jury aus gesehen, gute Gründe, keine Frage. Doch die große Aufmerksamkeit, die Juliane Liebert und Ronya Othmann rund um den Auswahlprozess erzeugt haben, wäre ein Indiz dafür, dassaus Sicht der Öffentlichkeit und der Autor*innen, über die verhandelt wird, kaum mehr zeitgemäß ist. Auch wenn man noch keine abschließende Idee hat, wie man damit umgehen soll, sollte man das wahrnehmen."Währenddessen rätselt das Feuilleton weiter, weshalbin der amerikanischen Literaturszene derart hoch im Kurs steht. Sebastian Moll zieht in derdie Möglichkeit in Betracht, "dass hier ein gewisser Voyeurismus am Werk sei, der sich an der Schwere der deutschen Erfahrung ergötzt, ein leicht perverses Flirten mit den Abgründen all dessen, was leicht als 'deutsch' zu erkennen ist: Sebalds Schreiben über die totale Zerstörung etwa, die Melancholie von Wim Wenders oder Anselm Kiefer, das grüblerische Malen von Gerhard Richter oder die mitunter düsteren und verstörenden Fotos von Wolfgang Tillmans, die am New Yorker MoMa vor zwei Jahren ein großer Hit waren." Andererseits, wendet der Autor selbst ein, könnte das Geheimnis auch schlicht darin bestehen, dass Erpenbeck "ist". In dersetzt sich Elena Witzeck mit dem Phänomen Erpenbeck auseinander, in derMara Delius.Im Interview mit dersind Erpenbeck und ihr Übersetzer Michael Hofmann äußerst harmonisch: "Wir teilen. Dass es im Leben auch um etwas anderes als um Geld und Gewinnmaximierung gehen sollte und man darüber nachdenkt, wie man aus diesem Konsumdenken rauskommt."Weitere Artikel:, Schriftsteller und Büchnerpreisträger, ist tot, lesen wir auf. Ljubiša Tošić und Stefan Ender stellen imdie Veranstaltungsreihe "Literatur im Konzerthaus" im Wiener Konzerthaus vor. Olga Martynova beschäftigt sich in dermitLyrik. Gina Thomas verfasst in dereinen Geburtstagsgruß an, der seinen 70. feiert. Novina Göhlsdorf besucht für diedie Starschriftstellerin. Ueli Bernays rekonstruiert in derZürcher Jahre. Ebenfalls in derporträtiert Birgit Schmid, in deren Texten Schmid zufolge ein bisschen zu oft die eigene Betroffenheit ausgestellt wird. Richard Kämmerling verbringt für dieeinen Tag mit dem SchriftstellerBesprochen werden unter anderem"Frauen, die beim Lachen sterben" (),Rammstein-Buch "Row Zero" (),"Und alle so still" () sowie"Letztes Gefecht am Saber River" ().