It's me in this picture.

I'm a Ukrainian writer. I have portraits of great Ukrainian poets on my bag. I look like I should be taking pictures of books, art, and my little son. But I document Russia's war crimes and listen to the sound of shelling, not poems. Why? #StopRussiaNow pic.twitter.com/R50RqacXSZ — Victoria Amelina 🇺🇦 (@vamelina) June 7, 2022

Die ukrainische Schriftstellerin und Kriegsverbrechen-Forscherinist bei einem Raketenangriff der russischen Seite aufums Leben gekommen, berichtet Annette Werberger in der. Amelina hatte sich mit einer Delegation aus Kolumbien, darunter der Schriftsteller , in einem Restaurant getroffen, das mutmaßlich gezielt beschossen wurde. Amelina ist es zu verdanken, dass das Tagebuch des ebenfalls im Krieg gestorbenen Autors(mehr dazu hier ) gerettet werden konnten: Sie "grub das Tagebuch nach der Befreiung Isjums gemeinsam mit Wakulenkos Vater unter einem Kirschbaum aus und brachte die Manuskripte nach Charkiw. Sie wurden erst vor wenigen Wochen von ihr publiziert. Im Vorwort schreibt sie über den Tag der Suche, dass sie noch am Abend in einem Dorf mit dem Handy jede einzelne Seite des Tagebuchsund die Bilder an den ukrainischen PEN versandt habe: 'Danach fühlte ich mich leichter: Wolodymyrs Botschaft war gerettet, selbst wenn ich am nächsten Tag auf eine Mine treten sollte. Solange ein Schriftsteller gelesen wird,.'" Auf beschrieb Amelina ihre Arbeit und dokumentierte Kriegsverbrechen Russlands.Dergeht an, weitere Preise gehen anund. Alle vorgetragenen Texte finden sich hier . "Weitgehend logisch" findet Judith von Sternburg in derdie Entscheidungen und freut sich über zahlreiche interessante Texte: "Das Verhältnis zwischen ernstzunehmenden und ernstlich uninteressanten Beiträgen lag nach privater Auszählung bei 10 : 2, und nicht einmal das ließ sich die Jury anmerken. Sie fiel - wenn überhaupt - lieber übereinander her als über die Lesenden." Auch Michael Wurmitzer vom kommt satt aus Klagenfurt nach Hause: "Es war ein überzeugender Jahrgang auf allen Ebenen: formal gut erzählt, zugänglich, auch inhaltlich stark. Luxusprobleme und Blasentexte? Fehlanzeige..""Stilistisch hat im Jahr 2023lautstark die Bühne erobert", schreibt Marie-Luise Goldmann in derangesichts der Fülle von Ich-Perspektiven. Die Jury stellte sich drauf ein, konstatiert Felix Stephan in der: "Die Zeiten, in denen die Jury in Klagenfurt die Trennung zwischen Autor und Erzähler so robust ausgelegt hat, dass der Text vor ihr lag wie ein urheberloses Artefakt, sind jedenfalls unübersehbar vorbei. Diese Trennung war einst die Voraussetzung dafür, über einen missratenen Text in Anwesenheit des Autors auch mal herzlich lachen zu können. Jetzt werden die Autorenund haben nach jeder Diskussion stets die Möglichkeit, noch einmal das Wort zu ergreifen, was die Autorin Jacinta Nandi zum Beispiel dafür nutzte, beim Bachmannpreis eineanzumahnen."Außerdem zum Bachmann-Wettbewerb: Neu und spannend fürSusanne Messmer ist "der Streit der Juror*innen um": Insbesondere Insa Wilke und Mithu Sanyal fallen ihr auf, die sich nicht bloß für gedrechselt-subversive Sprache, sondern für Haltung interessieren. Beispielund sein Text "Die Lust auf Zeit": "Wie zu erwarten findet Philipp Tingler den Text zu gängig und 'beinahe etwas beliebig'. Da platzt Insa Wilke fast der Kragen und überaus. ... Es ist eine große Enttäuschung, dass nicht Breyger den Ingeborg-Bachmann-Preis erhält, sondern Valeria Gordeev mit ihrem kunstvollen, aber letztlich." Gerrit Bartels rezensiert imdie beiden Jury-Mitglieder Insa Wilke und Mithu Sanyal: "Die Literaturkritik sei patricharchal geprägt, ereiferte Wilke sich, 'Kategorien wie Körper, Empathie und Ethik' würde es im Feuilleton nicht geben, noch weniger als in der Wissenschaft." Sanyal argumentiere "emotional ('Ich kann keinen emotionalen Kontakt zu den Figuren aufbauen'), mit Tränen gar, also mit. Ob Wilke diese Art von Literaturkritik wirklich gut findet? ... Der Literaturkritik letzter Schluss kann Sanyals Zugang nicht sein, nicht ihre Zukunft." Auch Jan Wiele kommt in derauf die Clashs in der Jury zu sprechen. Er hat "immer stärker den Eindruck, dass gewisse Texte vor allem nominiert werden, um darüber. Mit der Begleiterscheinung, dass andere Texte dadurch zu Unrecht in den Schatten gestellt werden."Weitere Artikel:setzt hier und dort in derseinausfort. DerTagebuch einer archäologischen Reise nach. In derbringt Leonhard Schulz den Schriftsteller(Debütroman: "Im Morgen wächst ein Birnbaum" ) mit dessen Vater über Männlichkeitsklischees ins Gespräch ( siehe dazu auch 9punkt ).Besprochen werden unter anderem"Avalon" ( Standard ),"Die Möglichkeit von Glück" ( Tsp ),"Die Leben des Jacob" ( Standard ),"Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück" ( Tsp ) und neue Krimis, darunter"Taormina" ().