"The Whale" über einen schwer adipösen, homosexuellen Mann kurz vor dem körperlichen wie biografischen Zusammenbruch beschäftigt die Filmkritik weiter (unser erstes Resümee ). Das Kammerstück gibt "in seiner konzentrierten,Raum gibt zum Nachdenken, zum Abschweifen", schreibt Lukas Foerster im. Da kommt man dann auch auf ungewöhnliche Assoziationen: "Tatsächlich erinnern sowohl der exakt definierte Schauplatz als auch das Figurenensemble an klassische Sitcoms. Die Verbindung von szenischem Minimalismus im klassischen 4:3-Format, teils absurd überzeichneten Figuren und einem dezent ins wahnwitzige abgleitenden Plot (sowie außerdem die Obsession mit Sprache, insbesondere in Form ominöser, mit Bedeutung überfrachteter Essays) ist nicht ganz weit weg von einer Serie wie 'Seinfeld'. Tatsächlich ist 'The Whale' letztlich genau wie 'Seinfeld' die."Dass der Film sich ein bisschen sehr an der Fettleibigkeit und damit einhergehenden Vorurteilen weidet, muss Cosima Lutz von dererst einmal verkraften. "Es schadet nicht, sich zu vergegenwärtigen, dass dicke Charaktere in der Vergangenheit vor allem derdes Publikums dienten." Der Regisseur entscheidet sich jedoch "klar für die. Auf dendes Protagonisten starrt 'The Whale' von der ersten Masturbationsszene an wie auf ein", um dann aber doch darin auf "eine, irgendwo tief drin in einem extremen Männerkörper" zu stoßen. Diese Empathiemaschine bleibe aber äußerlich: Aronofskys "Problem ist, dass er diese Thematik nur benutzt, um in seinerdes sich selbst bestrafenden schwulen Eigenbrötlers dick aufzutragen." Außerdem besprechen Katja Nicodemus ( Zeit ), Sandra Kegel ( FAZ ), Daniel Kothenschulte ( FR ) und Arabella Wintermayr ( taz ) den Film.Sehr berechtigt findet es Andreas Busche vom, dass der Verein . in einem an zahlreiche Kultureinrichtungen geschickten Offenen Brief gegen"Der vermessene Mensch", der aus weißer Perspektive vomerzählt (unsere Resümees hier und dort ), protestieren: Sie wollen unter anderem von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth und der Berlinale wissen, "warum der Bund mit seinem Bekenntnis gegen Diskriminierung in jeglicher Form einen Film fördert, derverbreite, dieser bei einem Internationalen Filmfestival läuft, das ebenfalls mit Steuergeldern finanziert wird, und er der Akademie sogar noch als preiswürdig erscheint. Das war ein, den man innerhalb dernicht gewohnt ist. Eben weil diese, trotz zahlreicher Reformankündigungen, immer noch so homogen ist, dass niemandem auffällt, wiedie sogenannte Erinnerungskultur in 'Der vermessene Mensch' eigentlich ist. Ein Film, der künftig, so steht zu befürchten, im Schulunterricht gezeigt wird."Außerdem: Für den wirft Bert Rebhandl einen Blick ins Programm des Linzer Festivals ", das sich in diesem Jahr besonders mit derbefasst. Dass"Le retour" im Mai inlaufen soll, sorgt in Frankreich für erhitztes Debattenaufkommen, meldet Hanns-Georg Rodek in der: Die Regisseurin soll am Set ungeheuerhaben, hinter den Kulissen soll esgegeben haben und einesoll vor der Kamera eine seitens des Drehbuchs nicht vorgesehenesimuliert haben müssen. Philipp Stadelmaier versenkt sich mit einem Programmschwerpunkt der aktuell laufendenin Filmwelten, die in den Umgebungen vonerstellt wurden.Besprochen werden"Die Gewerkschafterin" mit FAZ ),Komödie "Champions" ( Perlentaucher Standard ),Krimiserie "Poker Face" ( taz Presse , mehr dazu bereits hier ),Dokumentarfilm "Für die Vielen" über die taz ), die aufgezeigte Serie "Sam - Ein Sachse" über, den ersten schwarzen Polizisten Sachsens ( FR ZeitOnline ),Roadmovie "Vamos a la playa" ( Tsp ) und die fünfte Folge der letzten Staffel von "Succession" ( TA ). Außerdem verraten uns die-Filmkritiker, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.