Die großeist gestorben. Dem Gefühl derhat sie ihr Gesicht verliehen, schreibt Gerhard Midding in der. Die Filme, die sie mitgedreht hat, "sind. Vittis Blick bezeugte die Flüchtigkeit, die Vergeblichkeit der Liebe. Ständig drohte sie, verloren zu gehen. Den Gefühlen fehlte der Antrieb; beinahe von Anfang an. Es wurden nur mehr Spurenelemente von ihnen sichtbar, die das Publikum nicht zur Identifikation ermutigen." Andreas Kilb in der staunt , darüber, wie viel Vitti in ihren vier Antonioni-Filmen redet, darüber "wie diskursiv und erklärungsfreudig ihre Figuren angelegt sind. Denn eigentlich hatte man immer nur ihr Gesicht in Erinnerung, die großen Augen, den halb geöffneten Mund. Und ihr Schweigen. Es ist der vollkommene Ausdruck dessen, wovon die Filme handeln: vom." Hier ein Videoessay des Filmwissenschaftlers David Bordwell über "L'Avventura":, Subjekt kann sie nicht werden in diesen stilvollen Sittenbildern der emotional entkernten Sixties", schreibt Andrey Arnold in derüber Vittis Antonioni-Zyklus - und erinnert aber auch daran, dass die Italiener ihr Herz an Vitti vor allem wegen ihresverloren: "Schon bei Antonioni flammt dieses in kecken Augenblicken auf, wenn Vitti singt,oder anderen etwas vorgaukelt. Timing und Humor prägen die Kehrseite des Mythos von der schwarz-weißen Einsamkeitsmadonna: Alsbegeisterte Vitti auch in 'Modesty Blaise' von Joseph Losey - und in manch einer 'Commedia all'italiana'." Weitere Nachrufe schreiben Gregor Dotzauer ( Tsp ) und David Steinitz ( SZ ).geht den Bach runter, fürchtet Claudius Seidl in der: Bei Warner wurde selbst erfahrenen Leuten gekündigt, weil der Mutterkonzern lieberwill,hat sich MGM einverleibt und zwischen Identitätspolitik und Streaming als zweischneidigem Retter in der Not zementieren die Studios ihre eigene Krise. Diese sieht derzeit noch "wie eine Blüte aus: Um die tausend Filme oder Serien seien zurzeit in Produktion, sagt Christoph Fisser, Geschäftsführer und Teilhaber des Filmstudios Babelsberg. ... Tausend Projekte, von denen selbst Fisser, der am Boom verdient, offen sagt, dass es das Publikum für sie nicht gebe: Wer hat schon die Zeit und das Geld für mehr als zwei Abonnements? Es geht dabei also offensichtlich nicht darum, eine Nachfrage zu bedienen. Es geht darum,oder übernehmen werden:mit geschätzten 25 Milliarden Umsatz im Jahr ist ein Zwerg gegen den Disney-Konzern mit 67 Milliarden. Und beide sind winzig im Vergleich zu."Weiteres: Christian Schröder wirft für denein Blick ins Programm der Berlinale- Retrospektive , die in diesem Jahrundgewidmet ist - hier dort und auch hier hat Patrick Wellinski die Schauspielerinnen mit je einem Feature aufgewürdigt. In dersprichtunter anderem über die ungewisse Zukunft des Kinos. In der empfiehlt Andrey Arnold die Werkschau des Österreichischen Filmmuseums zu Ehren der iranischen Filmemacherin. Im gratuliert Ralf Krämer der Autorenfilmerinzum 85. Geburtstag. Katharina J. Cichosch gratuliert dem US-Experimentalfilmerin derzum 95. Geburtstag. "Scorpio Rising" zählt zu seinen großen Meisterwerken:Besprochen werdenund"Ballade von der weißen Kuh" über einen Justizirrtum im Iran und die Folgen ( Perlentaucher FAZ ),Komödie "Wunderschön" ( Perlentaucher Standard ),aufgezeigtes Holocaustdrama "Meine beste Freundin Anne Frank" ( FR ),' taiwanesischer Zombiefilm "The Sadness" ( taz ), das Schweinedrama "Pig" mit Standard ), die Disneyserie "Pam & Tommy" ( FAZ ) und die DVD-Ausgabe von"Stillwater" mit taz ). Außerdem verrät uns die, welche Filme sich wirklich lohnen und welche nicht.