ist tot. 1964 erhielt er für seine Rolle als Homer Smith in "Lilien auf dem Felde" als erster schwarzer Amerikaner überhaupt denals bester männlicher Hauptdarsteller. Diese Auszeichnung war für Poitier "ein wichtiges Signal mit einem perfekten Timing", schreibt David Steinitz in der. "Seinen Oscar holte er sich im selben Jahr ab, in demmit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde und in dem der US-Kongress den '' verabschiedete, der Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe gesetzlich verbot."Urs Bühler würdigt Poitier in derals großen Wegbereiter, der schwarze Schauspieler aus der ewigen Nebenrolle als Butler und Türaufhalter herausholte. Doch "in radikaleren Kreisen der Bürgerrechtsbewegung, in der er sich engagierte, fiel Poitier allerdings bald in: Sie sahen ihn nicht gern als Bannerträger der Idee eines harmonischen Zusammenlebens von Weiß und Schwarz, ebenso missfiel ihnen seine Rollenwahl auf der Leinwand: Er verkörperte vor allem gesetztere Figuren und Autoritätspersonen wie Ärzte, Lehrer, Pfarrer, Polizisten, also." So schreibt auch Bert Rebhandl im, dass Poitier "sich derimmer bewusst war, aber versuchte, einen zugleich pragmatischen und reflektierten Weg zu gehen"."Dass er der erste schwarze Hollywoodstar war, das klingt im Nachhinein, als wäre dasgewesen", gibt Claudius Seidl in derzu bedenken. "Wenn einer auf so einem Weg der erste ist, dann betritt er eben mit jedem Schritt ein neues, unbekanntes und. Und wenn er sich selbst, seinen Leuten und den Weißen nichts vorlügen wollte, dann nahm er am besten solche Rollen an, die genau diesenreflektierten. Sidney Poitiers Weg zum Ruhm, einem Oscar sowie dem Ritterschlag durchs Britische Empire war gesäumt von." Weitere Nachrufe in Welt und Tsp Und hier nochin einer der besten Szenen aus Norman Jewisons Film "In the Heat of the Night" von 1967:Zum Tod vonhatten wir bereits gestern einen Schwerpunkt . Weitere Nachrufe liefern heute FR Welt und die taz Außerdem: Diewerden in diesem Jahr mehr oder weniger zur Privatveranstaltung, meldet David Steinitz in der. Im Grunde ist der Filmpreis damit tot, meint auch Judith Liere auf. Für die wirft Jenni Zylka einen Blick darauf, wie altesich unsere Gegenwart vorgestellt haben.Besprochen werdenBuch "Misfits" über ihre Erfahrungen als Schwarze im US-Fernsehen ( Tsp ),"Spencer" mitals Zeit ),und"Bad Tales" ( FAZ , mehr dazu hier ),Thriller "The 355" mitund ZeitOnline ),auf Amazon gezeigter Film "The Tender Bar" ( SZ ), "Being the Ricardos" mitals Fernsehikone Lucille Ball ( Jungle World ), die Arte-Serie "Vigil" ( TA ),"München - Im Angesicht des Krieges" ( Standard ), sowie die Netflixserien "Der Club" ( Freitag , sowie ebenfalls der Freitag mit historischen Hintergründen), "The Witcher" ( Presse ) und "Kitz" ( Welt ).