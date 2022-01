Zwei Heringe von van Gogh (1889). Private collection. Photo: © musée d'Orsay/Patrice Schmidt

Catrin Lorch hat für diezugehört, als das Freakonomics Radio im Dezember in drei Podcasts denanalysiert hat. Allerdings gibt es wenig Zahlen für den Kunstmarkt, lernen wir,schätzt man dort nicht. Vielleicht, weil es gar kein echter Markt ist? "Statt beim Rechnen folgt man Stephen Dubner nun bei einer Recherche, bei der sogar Experten wie der Direktor des Museum of Modern Art oder der Ökonom Candice Prendergastantworten., einer der bedeutendsten Galeristen weltweit, plaudert offenherzig über das kunsthistorische Potenzial von Künstlerinnen, den asiatischen Markt und Museums-Kooperationen, doch er bleibt stumm, wenn es um so einfache Informationen wiegeht oder dieder von ihm verkauften Bilder. Die Künstlerinschreckt nicht davor zurück, den Auktionsmarkt, auf dem ihre Leinwände sechsstellige Summen erzielen, als 'vulgär' zu bezeichnen, dochmöchte sie nicht allzu genau beziffern."Gelitten haben in der Pandemie jedenfalls die, erzählt Ingo Arend in der. Es "kapselt sich ein splendides Hochpreis-Areal immer mehrein. So sehr die Pandemie die Händler in Verzweiflung gestürzt hat, so sehr hat sie ihnen allerdings bewiesen, dass auch ohne diean neue Klienten heranzukommen ist. Folgt man dem 'Gallery Insights Report' des Online-Kunstmagazinsbrachte das Pandemie-Jahr 2020 vor allem die Erkenntnis, 'die bei weitem beste virtuelle Verkaufstaktik' seienund private 'Walkthroughs' mit Sammlern über Facetime oder ähnliche Apps gewesen."





hat nicht nur gemalt, er hat auch. Einen Teil dieser Sammlung kann man jetzt im Musée d'Orsay sehen, und ein paar sehr schöne Stücke sind dabei, notiert Peter Kropmanns in der: "Signacs Sammlung spiegelt Etappen seines Künstlerlebens und seiner Freundschaften, aber auch Kapitel seiner Schrift. Schon mit sechzehn Jahren entdeckte er den damals sich Bahn brechenden Impressionismus, mit einundzwanzig leistete er sich ein entsprechendes Landschaftsgemälde von. Es folgten zahlreiche weitere Ankäufe, doch manche Erwerbung ging auch auf Tausch oder eine kameradschaftliche Geste zurück.'Zwei Heringe' brachte Signac aus Arles mit, wo er den Niederländer besuchte und das Stillleben als Dankeschön erhielt."Besprochen werden außerdem zwei Ausstellungen in der Kunsthalle Mannheim, "MUTTER!" und "Mindbombs" (das passt laut Tsp -Kritikerin Uta Reindl insofern gut zusammen, als diein der ersten Ausstellung recht nahe an diein der zweiten Ausstellung gerückt werden) und' Ausstellung "Schall ist flüssig" im Wiener Mumok monopol ).