Der Zorn Gottes? Nein, die wollen nur spielen. Foto: Armin Smailovic

An den Münchner Kammerspielen hat"Eure Paläste sind leer (all we ever wanted)" vonuraufgeführt, es ist eine dunkle Messe für die Opfer von. Nicht weniger als eine "Bankrotterklärung der Menschheit" siehtGeorg Kasch in diesem Abgesang, der ihm dann aber etwas zu angenehm durchrauscht: "Die Musik hält den Abend so zusammen wie der musikalische Sprachrhythmus Köcks Stück. Denn das verknüpft etwas lose Teiresias' Sehen, ohne zu Handeln mit den Konquistadoren im heutigen Brasilien anno 1550 und der Opiat-Krise in den USA heute. Wo Köck große, elegische Bögen baut, Requiem, Mess-Liturgie und Dantes 'Göttliche Komödie' nutzt, um die Themen qua Form zu bändigen, will Gockel pralles Theater. Dafür sampelt er etliche Teile neu, verschiebt etwa die einleitende Liebesklage, die das Private und das Politische verknüpft, auf später, wo sie als ein ziemlich lustigerim zugequalmten Golf wieder auftaucht."Bei-Kritikerin Christine Dössel hatte diese "Reise sprachstromabwärts ins Herz der Finsternis" den gegenteiligen Effekt : "Man geht mit einem Völlegefühl heraus, als habe man zu viel serviert bekommen,, zu viel des Guten. Auch mit einem Gefühl der Überlänge... Und wenn es dann doch zu Ende ist und abgesackt und verdaut, dann möchte man dieses Stück in den Münchner Kammerspielen am liebsten..."Besprochen werden außerdem Stücke beim Dresdner Festival für junge europäische Regie "Fast Forward" taz ),Frauenstück Stück "In letzter Zeit Wut" in den Frankfurter Kammerspielen ( FR ), die "knallige" Bühnenfassung vonCampusroman "Identitti" im Düsseldorfer Schauspiel (), Frank Castorfs Inszenierung von"Geheimagent" am Hamburger Schauspielhaus (),"The Rape of Lucretia" in Potsdam ( Tsp ) und"Pariser Leben" in Rouen (die Welt -Kritiker Manuel drei "" Operetten-Stunden bescherte).