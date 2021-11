Freundlich, aber kampfbereit: Miss Clara nach Jean-Baptiste Oudry. Foto: British Museum

Berthe Morisot: Der Hafen von Nizza, 1881/82, Bild: Wallraf-Richartz-Museum

Absolut hingerissen ist Laura Cummings von der kleinen Ausstellung "Miss Clara and the Celebrity Beast in Art, 1500-1860" in Birmingham. Das Barber Institute of Fine Arts zeigt darin Zeichnungen, Stiche und Drucke von berühmten Elefanten, Flusspferden oder Schimpansen, im Mittelpunkt steht das, mit dem der niederländische Kapitanvon 1741 an durch Europa tourte: "In einem Stich einen liegt sie auf der Seite und scheint gleich einzuschlafen - in einer Vignette ihres Kopfes auf demselben Blatt-, während sie auf einem späteren Stich desselben Künstlers als altes Weib dargestellt ist, mit rheumatischen Augen und schrumpeliger Haut; alles, was ihr noch fehlt, ist. Beide Bilder stehen in gewissem Kontrast zur 'Studie zum holländischen Rhinoceros' von, auf dem das Tier trotz aufgestellter Ohren und freundlichem Gesicht kampfbereit aussieht, mit einem Brustpanzer aus Haut um den Leib geschlungen; und noch mehr zuÖlgemälde 'Die Schaustellung eines Rhinoceros in Venedig', auf dem das Tier fast samtig aussieht, dielocker und üppig."Geballtes Fachwissen schlägt -Kritiker Alexander Menden aus dem Wallraf-Richartz-Museum entgegen, das mit der Ausstellung "Entdeckt" die Maltechniken der Moderne erklärt: Welches Holz wurde benutzt oder warum Ölfarben? "Die Grundierung kann dem Künstler einiges an Arbeit ersparen. Ein schönes Beispiel ist 'Der Hafen von Nizza' von. Die französische Impressionistin, das lässt sich mit einer sogenannten Durchlichtaufnahme nachweisen, nutzte die cremefarbene Vorgrundierung der Leinwand, indem sie einfach. Viele der helleren Flecken und Lichtreflexionen in der Hafenansicht sind also Aussparungen. Das beschleunigte den Malvorgang, Morisot erstellte das Bild höchstwahrscheinlich mitin einer Sitzung."Besprochen werden die Ausstellung zum "Modell Tier" in der Fotografie im neuen Kunsthaus Göttingen taz ), eine Schau des amerikanischen Künstlersim Museum der Moderne Salzburg ( Standard ), die Schau "Wieder zurück in Gotha!" über die verlorenen Meisterwerke im Herzoglichen Museum Gotha ) und die Ausstellung "Mercury Rising - Inter* Hermstory[ies] Now and Then" im Schwulen Museum * ( Tsp ).