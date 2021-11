Nichtige Rebellion: Albrecht Schuch spielt Thomas Brasch





In "Lieber Thomas" erzähltdas Leben des in der DDR als Sohn eines SED-Funktionärs geborenen Schriftstellers,der sich mit seinem Vater überwarf, in den Westen ging, um sich dort wiederum mit den Eliten anzulegen. Dieser schwarzweiße Breitwand-Film "sieht aus wie, die es niemals gab", schreibt in derDaniel Kothenschulte, der es ansonsten im wesentlichen bei Schlaglichtern auf Braschs Leben belässt. Keine brave, um Faktentreue stets bemühte Filmbiografie ist das geworden, sondern eine "", schreibt Hilmar Klute in der. "Zum Glück, und deshalb spielt der im Augenblick wohl größte deutsche Kinostarden jungen Thomas Brasch auch exakt so, wie er vielleicht gewesen ist: rebellisch, trunksüchtig, promiskuitiv begehrend und begehrt und im qualvollen Widerstreit mit seinem Vater, dem SED-Funktionär Horst Brasch, den Jörg Schüttauf als einenzeigt."Für eine glatte Fehlbesetzung hält allerdings Robert Wagner aufden derzeit sehr gefeierten Schuch: Der "spielt seinen Thomas Brasch als, der das nächste Lächeln schon immer bald auf den Lippen hat. Statt der Figur Gravitas zu geben, passt seine Charakterisierung zum Bild des leichten Abenteuers einer. Spürbar ist zwar das Bemühen, mit den surrealen Einschüben und dramatischen Wendepunkten etwas Einschneidendes optisch entsprechend aufzulösen. Aber am Ende sieht alles soaus, wie es erzählt ist." Weitere Rezensionen in der Zeit und auf Intellectures Michael Meyns hat sich für diemit unterhalten , der 1981 Thomas Braschs "Engel aus Eisen" produziert hatte: "Irgendwas ist da in seinem Kopf, als er gemerkt hat, wie viel Freiheit er hat, auch wie viel Macht", erinnert sich von Vietinghoff. "Auch die Freiheit,und dennoch nicht systemkonform zu sein."Außerdem: Wilfried Hippen wirft für dieeinen Blick ins Programm des Hamburger filmhistorischen Festivals . Joane Studnik findet in derwegen angeblicher Transfeindlichkeit höchst umstrittenes-Comedyspecial absolut nicht komisch, ist aber gegen eine Absetzung. David Steinitz schreibt in derzum Tod des SchauspielersBesprochen werdenDokumentarfilm "Stollen" ( Perlentaucher ),Dokumentarfilm "Speer Goes to Hollywood" ( taz FR ),Dokumentarfilm "Billie" über Standard ),Horrorfilm "Last Night in Soho" ( Perlentaucher SZ ),"Die Geschichte meiner Frau" ( critic.de Presse ), der-Actionfilm "Red Notice" mit Presse ) und die zweite Staffel der-Serie "Warten auf den Bus" ().