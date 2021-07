Wie übersetzt manan Louise de Coligny-Châtillon? Das war die Herausforderung beim "Wettbewerb der Übersetzer" des Deutschen Übersetzerfonds. Marie Luise Knott, die für denauch eine Lyrikkolumne schreibt, war in der Jury und berichtet in dervon ihren Eindrücken: "Ein erstes Resümee für die Zukunft des literarischen Übersetzens im deutschsprachigen Raum wäre:sind eine Fiktion. Was es zuallererst braucht, ist, die Originale möglichst eingehend zu studieren und ihnen - und nur ihnen - zu folgen. Die diesjährige Preisträgerinführt dies großartig vor. Ihr Einfall des klanglichen Zusammenfügens von 'Lou' und 'Luchs' gleitet zwischen den Sprachen und den Geschlechtern hin und her und holt mit dem deutschen 'Luchs' das 'lux' - das Licht - hinein. Dender Liebe."Warum schreibtin ihren Romanen eigentlich so oft über? Das kann die Schriftstellerin im großen Gespräch mit derselbst nicht so genau beantworten, aber umso besser weiß sie, warum sie in ihren historischen Novellen und Romane so gut wie nie überschreibt: "Mir macht es einfach in den allermeisten historischen Situationen. Mit einer Japanerin im 17. Jahrhundert kann ich wenig anfangen, die ist entweder Geisha oder eingesperrt, aber. Da müsste ich entweder etwas historisch Falsches schreiben oder eine Geschichte über Frauenbefreiung. Ich schreibe gern Liebesgeschichten, wie jeder andere Mensch auch" und "so kommen diezustande, das ist praktischer. "Weitere Artikel: Manuel Müller erinnert in deran das schwierige Verhältnis zwischenund, der Walsers Vormund war und dessen Nachlass am liebsten zerstört hätte. Philipp Haibach macht für deneinen Abstecher zurin Rom. Sonja Hartl denkt imüber dennach, wer den zusammengestellt hat und was darin fehlt. Im spricht Ulrich Noller mit. Thomas Wörtche wirft für daseinen Blick in. Außerdem übernimmt dasein Gespräch mitaus- alle weiteren Artikel, Essays und Rezensionen des neuen hier . In der-Reihe der wirft Hubert Spiegel einen Blick auf Dantes Verhältnis zur Sprache. Im Literaturfeature für befassen sich Marc Bädorf und Konstantin Schönfelder mit dem Zusammenhang zwischenBesprochen werden unter anderem"Guldenberg" ( Standard ),"Lebende Bilder" ( taz ),"Die Idealisten" ( CrimeMag ),Debütroman "Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau" ( taz ),Erzählband "Tasso im Irrenhaus" ( Standard ),"Am siebten Tag flog ich zurück" (online nachgereicht von der FAZ ),wiederentdeckter Thriller "Es gibt keine Wiederkehr" aus dem Jahr 1941 ( CrimeMag ),"Miss Island" ( FR ),"Dein ist das Reich" ( SZ ),"Der versperrte Weg" () und"Mond über Beton" ().