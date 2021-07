KI als Utopie? Oder doch Projektionsfläche? Sandra Wollners "The Trouble with Being Born"

The Trouble with Being Born" weckt beim Zuschauen "unwillkürlich Unbehagen", schreibt Andreas Busche: Erzählt wird die Geschichte eines täuschend echt wirkenden Androidenmädchens, das an wechselnde Besitzer übergeht - unter anderem an einen. Gedreht wurde zum Schutz der anonymen Kind-Schauspielerin mit Masken und Bodysuits. "Wie kannfunktionieren, wenn die Technologie noch aufberuht", fragt sich die Regisseurin im Gespräch mit Busche. Die Filmemacherin "interessiert an dieser 'Zuspitzung', wie sie es nennt, vor allem die unterschiedlichen Reaktionen des Publikums auf ihre Bilder. 'Einen Teil lässt die Geschichte mit dem Vater und der Tochter kalt, weil klar ist, dass es sich um einen Androiden handelt. Andere kommen bis zum Schluss nicht über das pädophile Tabu hinweg.' Dieser Gegensatz wirft ihrer Meinung nach aber die entscheidende Frage im künftigen Umgang mit KI auf: Behandeln wir künstliche Wesen wie Menschen oder sind es?" Für porträtiert Jens Balkenborg die Filmemacherin.Weitere Artikel: Online nachgereicht, stürzt sich Hanns-Georg Rodek für diein die Flut derund hält sich dabei wacker, den Überblick zu behalten. Urs Bühler spricht in dermit Giona A. Nazzaro, dem neuen Leiter des. Für porträtiert Birgit Roschy den großen. Fabian Tietke schreibt in dereinen Nachruf auf den RegisseurBesprochen werden"Judas and the Black Messiah" über den Black-Panther-Aktivisten ZeitOnline ),"Ich bin Dein Mensch" (online nachgereicht von der FAZ ), der Thriller "Der Spion" mit FR ), der Thriller "Nobody" mit SZ ),Science-Fiction-Psychothriller "Possessor" ( Tagesspiegel ),Dokumentarfilm "Vor mir der Süden" ( Tagesspiegel ), die Kino-Wiederaufführung vonKlassiker "In the Mood for Love" ( SZ Welt ), die Arte-Serie "Die Meute" ( FAZ ) und"Lieber Thomas" über das Leben des Schriftstellers Thomas Brasch ().