In der fragt Andreas Bernard gallig, ob die vomundproduzierte Serie "Ich bin Sophie Scholl", deren Machern er vorwirft, Scholls exizistenzielles Engagement mit dem Gratismut heutiger Influencer-Aktivisten mehr oder weniger gleichzusetzen, am Ende wohl mit einemenden wird: "Das wäre doch ein emotionales letztes Posting, am 22. Februar 1943,, mit dem Kopf schon unter dem Fallbeil."Weitere Artikel : Dominik Kamalzadeh berichtet imvom Festival "". Außerdem spricht Kamalzadeh für denmit dem SchauspielerBesprochen werdenZeitschleifenkomödie "Palm Springs" ("eine der lustigsten und originellsten romantischen Komödien der vergangenen Jahre", schwärmt Kathleen Hildebrand in der SZ),undBuch "Kino unter Druck" über taz ),' Serie "The Virtues" ( Freitag ), die Dokuserie "I'll be gone in the Dark", die sich als Alternative zum True-Crime-Mainstream versteht ( taz ),Horrorfilm "Haunted Child" ( SZ ),-Serie "Mare of Easttown" mit Kate Winslet ( Freitag ) und der in der Schweiz im Kino anlaufende Spionagethriller "The Courier" mit NZZ ).