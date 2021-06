Endlich darf auch das Jüdische Museum in Berlin wieder Publikum einlassen, freut sich Nicola Kuhn imanlässlich der Eröffnung mit "Redemption Now", einer Werkschau der israelischen Videokünstlerin. "Ein Besuch der Schau geht eben nicht digital, Bartanas Videoarbeiten muss man, um die Faszination zu spüren, die von ihren charismatischen Führerfiguren ausgeht. In Philadelphia schickt die Künstlerin einedurch die Straßen der Stadt, die ihre Gewehre auf dem Laurel-Hill-Friedhof rituell begraben wie einst nordamerikanische Ureinwohner. ... Einer "Amateuranthropologin", wie Bartana sich nennt, die kollektive Vorstellungskraft unduntersucht, müssten die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre hervorragendes Material liefern. Doch die Künstlerin arbeitet sich vornehmlich anab. Es ist berührend, in der Ausstellung zu verfolgen, welche Motive sie im Laufe der vergangenen zwanzig Jahre dafür gefunden hat."Ein Beispiel beschreibt Simone Reber im: "In der Ausstellung ist auch die Videotrilogie 'And Europe will be stunned' zu sehen, die Yael Bartana 2011 imbei der Biennale von Venedig zeigte. In den Filmen inszeniert sie mit Mitteln der Propaganda eine politische Bewegung, dieaufruft. Schon im Vorfeld erreichte das Jüdische Museum eine Anfrage, ob das Jewish Renaissance Movement ernst gemeint sei. Die Filme werden jetzt im musealen Zusammenhang gezeigt und machen auf einmal bewusst, wie schmal die Grenze ist zwischen politischer Aktion und Manipulation. 'Yael Bartana ist eine Beobachterin ihrer Zeit', sagt die Kuratorin Shelley Harten. 'Wir haben das alsbeschrieben, also eine Art Drohnenflug der kollektiven Identität, sie guckt sie sich von oben an, von unten, von der Seite und im Nachhinein kommen wir an einen Punkt, wo wir aus der Distanz heraus unsere eigene Identität hinterfragen und beleuchten können.'"Hier als Beispiel "And Europe will be stunned", von Yael Bartana (ab 2:07):In der erinnert Ingeborg Ruthe angesichts einer Ausstellung vonin der Berliner Galerie Thomas Schulte an die Anfänge der Künstlerin, deren Witz und Wut die Rezensentin seit 30 Jahren fasziniert. Man betrachte nur "'Bees Planetary Map', ein Heer aus stalaktitengleich von der Galerie-Decke hängenden, zu Lampen umfunktionierten, die über zerbrochenen Spiegeln baumeln. Und aller zehn Minuten zuckt der Besucher zusammen, weil ein an ein Seil gebundenerund einen Spiegel zerscherbelt. Welch scharfkantige Metapher für die Klimakatastrophe, der nicht nur die Bienen zum Opfer fallen."Weiteres: Sandra Danicke berichtet in dervon der Ray in Frankfurt.