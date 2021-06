Auf dem Gelände des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts sind schon vor einigen Jahrenworden. Laut in derspricht einiges dafür, das es sich um Überreste von Auschwitzgefangenen handelte, die vongequält worden waren - denn Mengele schickte seine "Präparate" an dieses Institut. Dem damaligen FU-Präsidenten Peter-André Alt wirft Aly vor, die Funde heruntergespielt zu haben. Die Konchen wurden eingeäschert. Seit einiger Zeit gibt es weitere Funde, analysiert von den FU-Archäologenund: "Allerdings setzt der heutige Präsident der FU, der Mathematiker Günter M. Ziegler, viel daran, über die ihmschnell Gras wachsen zu lassen. Er unterbindet bis heute die von den Archäologen seiner Universität vorgeschlagenen weiteren Grabungen. Statt Aufklärung versprach er im Februar ein kleines Gedenkritual und einige erklärende Tafeln bislang unbekannten Inhalts." Aly fordert weitere Grabungen auf dem Gelände des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts.Im fordern Johanna Korneli, Max Czollek und Jo Frank eine "", keine nationale mehr. Es geht nicht darum, "die in den vergangenen Jahrzehnten entwickelte deutsche Erinnerungskultur", versichern sie. "Ziel ist eine. So könnte der 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus auch weitere Gruppen von im Nationalsozialismus Ermordeter in unser Gedenken miteinschließen - Sinti*zze und Roma*nja, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung." Zugleich will man auch Erinnerungsmomente pflegen, "die zum pluralen Deutschland und seinen Einwohner:innen gehören, die noch gar keinen Raum im deutschen Erinnerungsnarrativ haben: der, in Syrien, im Irak, die Revolution im Iran, die Migration als Ergebnis der Implosion der Sowjetunion, das Leben als".Perlentaucher Thierry Chervel antwortet auf' Polemik über den angeblichen "Katechismus der Deutschen", der darin bestehe, quasi religiös an die "" des Holocaust zu glauben (unsere Resümees ): "ist singulär, nur beim Holocaust wird die Singularität in Frage gestellt. Bei jedem Ereignis dienen Vergleiche dazu, die Singularität herauszuarbeiten, aber auch Verbindungen zu anderen Ereignissen offenzulegen. Am Ende bleiben einige Besonderheiten,. Die Infragestellung der Singularität ist diein der Debatte um den Holocaust." Das religiöse Denken verortet Chervel bei Moses und Co. : "Der Postkolonialismus ist dergegen die Erzählung."Äußerst gründlich und ziemlich skeptisch liest Simon Strauß in derdas 137-seitige Programm der, die er trotz ihres mageren Abschneidens in Sachsen-Anhalt bundesweit auf der Siegerstraße sieht. Er stellt einige Widersprüche fest, einige recht liberale Äußerungen zu, aber viel Doktrinäres und Identitätspolitisches zum Thema "". Außerdem notiert er, dass dieschon Eingang ins Programm gefunden haben. Beim Stichworttoppt der Kolonialismus den Holocaust. "Der Absatz endet mit einem zweifelhaften Plädoyer für die: 'Gleichzeitig muss sich die deutsche Erinnerungskultur für die Erfahrungen und Geschichten der Menschen öffnen, die nach Deutschland eingewandert sind, und das Gedenkstättenkonzept entsprechend weiterentwickelt werden.' Was genau soll das heißen - 'weiterentwickeln'? (…) Sechs Mal fällt im Programm das Wort '', kein einziges Mal die Begriffe '' oder '' - das sind die Grünen im Jahr 2021 eben auch."Außerdem: In seinem Blog republiziert Richard Herzinger einen älteren Text, in dem er an denvor 35 Jahren erinnert.