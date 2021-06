Du sollst doch nicht töten: Christian Erdt und Robert Dölle in Dekalog. Foto: Birgit Hupfeld

hat für das Münchner ResidenztheaterFilmreihe "Dekalog" adaptiert, die so düster und unerbittlich Freiheit und Gerechtigkeit inverhandelte. Auch Bieitos Inszenierung ließ-Kritikerin Christine Lutz schaudern , zumal der spanische Regisseur es kein bisschen auf Provokation anlegt: "Er schiebt die Figuren dafür ganz nach vorn an den Bühnenrand, an den buchstäblichenoft, er exponiert sie, zoomt auf ihr Zögern, den Entschluss und den Horror über das, was nun geschieht. Da ist die Geschichte eines Vaters (Michael Wächter), der seinen Sohn zum Schlittschuhlaufen schickt, weil er, Computernerd, der er ist, die Dicke des Eises berechnet haben will. Das Kind stürzt ein. 'Du sollst neben mir keine anderen Götter haben', heißt das erste Gebot. Ein Anwalt (Max Rothbart) macht sich Vorwürfe, einen jungen Mörder (Christian Erdt) nicht vor der Todesstrafe bewahrt zu haben, 'Du sollst nicht töten', das fünfte Gebot. Es sind Geschichten von Liebe und Verantwortung, von Wut und Missgunst, Ehrlichkeit und Lüge. Von Leid und der."In der blickt Ueli Bernays auf die Krise der Intendanz und stellt fest, das auch die Verteidiger steiler Hierarchien dem Personen- und Geniekult nicht mehr viel abgewinnen können: "Und ob Schauspielstars, Regisseure oder Intendanten - künftig dürftenund Souveränität keine Fehltritte und Übergriffe mehr geduldet werden."Besprochen werdenbeklemmender Theaterfilm "NSU 2.0" ( FR ), Tobias Kratzers Inszenierung von' "'Zigeuner'baron an der Komischen Oper Berlin (die bei SZ -Kritikerin Julia Spinola trotz halbwegs korrekter Schreibweise nicht recht zünden wollte, "verkrampft" findet Gerald Felber in derdie Inszenierungpolitisch überzeugend, aber nicht musikalisch, meint Manuel Brug in der Tsp ),Pandemiestück "Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!" am Hamburger Schauspielhaus (das Katrin Ullmann in der taz ratlos lässt: "Was war noch mal die These?"), Thomas Ostermeiers Adaption von' Roman "Das Leben des Vernon Subutex 1" an der Berliner Schaubühne (),"Hänsel und Gretel" im Staatstheater Mainz ( FR ) und Jette Steckels Inszenierung von"Pippi Langstrumpf" als Rebellionsrevue ( Nachtkritik ).