Kurt Pfannschmidt: Rasur im Auto, ohne Jahresangabe. Bild: Ernst-Thormann-Archiv

Rose Wylie: ER & ET, 2011. Bild: Museum Langmatt/Courtesy of Morten Viskum

Ziemlich sympathisch und überraschend witzig findet Tilman Krause in derdie, der das Berliner Bröhan Museum die Ausstellung "Der proletarische Blick" widmet, mit Bildern vonund. Besonders fällt ihm auf, dass sie die Armen selten in Leidenspose fotografieren: "Arbeiter, wie sie in den 'proletarischen Blick' genommen werden, erheischen kein Mitleid. '', so lautet meist die Botschaft der Bilder. Dem widerspricht nicht die Dokumentation von, die im Zuge der Weltwirtschaftskrise aufkommt. Aber nie wäre einem Arbeiteramateurfotografen eingefallen, jenes 'graue Heer' der Notleidenden zu zeigen und auch keine 'amorphe Masse', die in der bürgerlichen Kunst so oft die Oberhand gewannen. Die Arbeiterschaft, wie die Arbeiterfotografie sie zeigt, besteht vielmehr aus vielen Einzelnen. Und die sind vor allem eines:. Sie versammeln sich zu Kundgebungen, demonstrieren für ihre Rechte, feiern, treiben Sport, messen sich in Wettkämpfen und tummeln sich in der Natur."



Der Kunstmarkt dürstet im Moment nach ausgefallenen Persönlichkeiten, weiß Christian Saehrendt, freut sich in der NZZ aber trotzdem über den unwahrscheinlichen Erfolg der britischen Malerin Rose Wylie, die mit über achtzig Jahren und nach langer Pause als Hausfrau und Mutter zu Ruhm und Anerkennung gelangte. Das Museum Langmatt widmet ihr gerade eine Schau: "Was ist Rose Wylies Geheimnis für ihren späten Erfolg? Wylie malt mit einer unverstellten, lockeren Naivität, wie sie sonst eigentlich nur Kinder, junge Künstler mit einer gewissen Punk-Attitüde oder Vertreter der Outsider-Art aufweisen. Die Künstlerin muss sich in den langen Jahren des Unbeachtetseins eine völlig autarke Haltung angeeignet haben. 'Erfolglosigkeit gibt dir Freiheit', erzählte sie einmal einem Kunstmagazin, 'du kannst tun, was du willst'."



Besprochen wird die Retrospektive der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama im Berliner Gropius Bau (Standard).