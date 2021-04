Der Wirbel um- so sieht es jedenfalls der Schauspieler, der sie angeprangert hat - am Düsseldorfer Schauspielhaus nimmtan. Ob Iyamus Vorwurf gegen die Schauspielkollegen und Regisseurgerechtfertigt ist, darüber verbietet sich laut einem Protestbrief (gegen einen Artikel von Bernd Stegemann in der unser Resümee ) vonjede Diskussion, berichtet Christine Dössel in der. Inzwischen gibt es weitere Vorwürfe gegen das Schauspielhaus, schreibt sie: "Der jungeetwa berichtet, wie er als Bühnenbildassistent in Düsseldorf vom Regisseur 'gemobbt, rassistisch beleidigt und diskriminiert wurde', unter anderem durch die Aufforderung: 'Verschwinde! Geh sofort zurück nach Griechenland!' Die junge Regieassistentinführt in einem Videobekenntnis sogar 'starke Blutungen' und eine spätere Operation unter anderem auch auf ihren'Bericht für eine Akademie' zurück, sie sei beteiligt gewesen an einem 'rassistischen Prozess'.", der sich ebenso entschuldigt hat wie Intendant Wilfried Schulz, nimmt inzwischen anteil, er fühle sich "mehrfach schuldig", zitiert ihn Dössel. Nützt aber nichts: Eine Gruppe schwarzer Schauspieler, die in Düsseldorf inzwischen ein eigenes Theater und gut drei Millionen Euro für die ersten vier Jahre fordert, weil sie durch die Vorfälle "" sei, hat bereits erste Gespräche dazu mit Vertretern von Stadt und Land geführt.In einem weiteren Artikel in derfragt sich Peter Laudenbach, ob das alles eigentlich "und Wahrheitsfindung dient - oder auch derund Frontenverhärtung. Eher wenig trägt es zur Problemlösung bei, wenn die Welt derart übersichtlich in Täter und Opfer sortiert wird. Die binäre Codierung kennt keine Feinheiten: Opfer sind gut, Täter sind böse. ... Die versimpelten Täter-Opfer-Zuspitzungen lassen keinen Raum für Differenzierungen. Von derwill man sich schon gar nicht aufhalten lassen. Die Anklage ist immer auch schon Urteil und öffentliche Vorverurteilung. So musste, der Intendant der Berliner Volksbühne, wenige Tage nach Erscheinen eines-Artikels mit geballten 'Me Too'-Vorwürfen zurücktreten. Die zu diesem Zeitpunkt seit Wochen laufende Untersuchung der zuständigen Kulturverwaltung war, aber darauf kam es nicht auch gar mehr an." Gerade, so Laudenbach, braut sich ein neuer Shitstorm zusammen, diesmal über, Intendantin des Gorki-Theaters, die öfter laut geworden sein soll.Weiteres: Andreas Kläui fasst in derden Streit um Abriss oder Erhalt desim Zürcher Schauspielhaus zusammen. Diegibt Streamingtipps für die nächsten Tage., Intendant des Berliner Ensembles, kritisiert im Interview mit demdas "Notbremse"-Gesetz, weil es keine Ausnahmen für die Kultur kennt. Für Empörung sorgen eine Reihezum verschärften Lockdown, berichtet Gloria Geyer.