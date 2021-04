Ausgerechnet inkommt derFilm "Nomadland" gar nicht gut an, berichten Amy Qin und Amy Chang Chien in der: "Die staatlichen chinesischen Nachrichtenmedien - die normalerweise gerne die Anerkennung ihrer Bürger auf der globalen Bühne feiern - erwähnten die Oscar-Verleihung fast gar nicht, geschweige denn Zhao. Chinesische Social-Media-Plattformen beeilten sich, die Verbreitung von Artikeln und Beiträgen über die Zeremonie und Zhao, was viele Internetnutzer und Fans dazu zwang, Homonyme und Wortspiele zu verwenden, um der Zensur zu entgehen. Ein Grund für die Zensur wurde nicht genannt, obwohl Zhao kürzlich Ziel einerwar, weil sie in der Vergangenheitgemacht hatte [mehr dazu in unserer Magazinrundschau ]. ... Am Montagnachmittag brach die, eine Zeitung, die der Kommunistischen Partei gehört, das Schweigen und forderte Zhao auf, eine 'vermittelnde Rolle' zwischen China und den Vereinigten Staaten zu spielen und 'sich nicht' zu erweisen. 'Wir hoffen, dass siewird', schrieb die Zeitung in einem Leitartikel, der nur auf Englisch veröffentlicht wurde."Auch Fabian Kretschmer berichtet in derdarüber, wie Zhao (über die Esther Rüdiger heute ein kleines Porträt in derschreibt) in China totgeschwiegen wird. "Die Oscar-Verleihung durfte auf Anordnung der Behörden. Selbst in Hongkong, dessen Freiheiten aufgrund von Pekings Repressionen im letzten Jahr erodiert sind, zeigte erstmals seit über 50 Jahrendie Veranstaltung."Dass nicht etwa der im vergangenen Jahr gestorbene("Black Panther") als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, wie es im Netz zuvor bereits beschlossen wurde, sondern Anthony Hopkins (der so wenig damit gerechnet hatte, dass er seine Auszeichnung glatt verschlafen hat), ist für-Kritiker Andreas Busche kein Grund zur Aufregung : Vielleicht "ist das sogar der beste Beleg für. Aktionismus können sich die Schneeflocken in der liberalen Filmindustrie gewiss nicht vorwerfen lassen. ... Die Academy weiß denebenso zu würdigen wie. Für die Fans von Chadwick Boseman mag das ein schwacher Trost sein. Für das Kino ist es eine."Weitere Resümees der Oscarnacht in FR NZZ und ZeitOnline Weitere Artikel: Peter Nowak weist in der taz auf die Initiative und Onlineplattform hin. Besprochen wirdDokumentarfilm "Silence Radio" über den Kampf der Journalistingegen die SZ ).