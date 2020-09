William Mulreadys Porträt von Ira Aldridge als Othello. Aldridge war der erste schwarze Schauspieler, der Othello spielen durfte. Foto: Wikipedia





Warten auf Godot in Köln. Foto: Birgit Hupfeld

zu besetzen war schon immer eine heikle Aufgabe: schwarz oder weiß, geschminkt oder verkleidet? Die Zürcher Kulturwissenschaftlerin Joanna Nowotny denkt in derdarüber nach, wie Bühnen heutzutage damit sinnvoll umgehen können.sagte nichts dazu, Verdi riet in seiner Oper zu "äthiopischer Kleidung" für den Protagonisten. "Erst in einer Welt, in der Schwarze Sänger*innen ganzgeben dürfen und dies auch regelmäßig tun, ist einunproblematisch", gibt Nowotny als Maßgabe aus, warnt aber vor einer Besetzung nach Hautfarben: "Eine Welt, in der alle nur noch Mitglieder der Gruppen spielen und singen dürfen, denen sie selbst angehören, kann nicht das Ziel sein. Dennoch ist es aus einer rein pragmatischen Perspektive wünschenswert, die PoC-Darsteller*innen, die auf ihrem Karriereweg strukturell benachteiligt sind, in einer prestigeträchtigen Oper wie Otello zu besetzen. Zudem hat eine Hauptrolle, die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft Opfer von Rassismus wird, Symbolwert und." (Schwarze SängerInnen spielen in der Oper allerdings schon seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich "weiße" Rollen.)





Als Notnagel wurdeInszenierung von"Warten auf Godot" ins Programm des Kölner Schauspielhauses gehievt, weiß Martin Krumholz in der, aber was braucht Theater schon außer Witz, Ideen und tolle Leute? "Knaack, schmaler Typ mit Hütchen und Latschen, hält verzweifelt die Hoffnung am Leben; aber worauf?kriegt die Zähne kaum auseinander, macht aber doch knirschend mit. 'Gehen wir. / Wir können nicht. / Warum nicht? / Wir warten auf Godot': Das Stereotyp, in das Beckett die beiden Außenseiter presst, wird bedient, aber ohne Pathos, auch ohne sich nur selbstreferenziell auf die Theater-im-Theater-Situation zu verlassen. Stattdessen, zudem eine zarte Philanthropie, die der Text enthält, aber nur preisgibt, wenn man die Figuren so genau befragt, wie Bosse es tut."Weiteres: Hochverdient findet Judith von Sternburg in derdie Wahl derzum Haus des Jahres, schon wegen Barrie Koskys spektakulärer "Salomé"-Inszenierung. Besprochen wird"Walküre" an der Deutschen Oper Berlin ( NZZ ).